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Как выбрать ведущего на корпоратив или праздничное мероприятие

Москва, 20.09.2019
Организация корпоративов улучшает деловую атмосферу в компании и помогает сплотить коллектив. Для успешного проведения этих праздничных мероприятий необходимо найти хорошего ведущего.
#PressRelease

К решению данной проблемы необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку от профессионализма ведущего зависит настроение участников празднества. Чтобы ведущий на корпоратив оправдал ваши ожидания к его поиску можно подходить разными способами. Чаще всего при организации корпоративов ведущих ищут следующим путями:

  • Изучение рекламных объявлений в прессе или во всемирной паутине. Если набрать в поисковике запрос соответствующего содержания, то можно найти большое количество вебсайтов праздничных агентств или персональных страниц представителей этой профессии.
  • По рекомендациям знакомых. У каждого человека найдутся знакомые, принимавших раньше участие в празднованиях, на которых присутствовал тамада. Они могут дать полезный совет по поводу того, к кому обратиться для поиска ведущего.
  • Заказать в праздничном агентстве. Этот способ является наиболее надежным, поскольку агентства сотрудничают исключительно с высококвалифицированными профессионалами, имеющими богатый опыт в проведении корпоративов и других праздничных мероприятий. Агентства предоставляют своим клиентам каталоги, так что те имеют возможность выбирать ведущего среди множества кандидатур и затем проводить личные встречи с понравившимися тамадами.

При выборе ведущего необходимо учитывать следующие критерии:

  • Качество и число материалов. В арсенале профессионального тамады должно иметься большое количество фотографий и видеороликов. Нужно обратить внимание на качество монтажа видеороликов и на то, в каких заведениях выступает ведущий. Если это дешевые рестораны или кафе, то, вероятнее всего, тамада только начинает карьеру. Если же он выступает в дорогих гостиницах и банкетных залах, то это говорит о его высокой востребованности.
  • Отзывы на специализированных интернет-ресурсах. При использовании данного критерия надо учитывать, что эти отзывы написаны людьми с собственными требованиями и стандартами.
  • Креативность мышления. Тамада должен быть творческой личностью и подходить к выполнению своей работы творчески.
  • Грамотная речь. Нужно поговорить с тамадой на разные темы и понаблюдать за тем, как он отвечает на поставленные вопросы.
  • Личная симпатия – заказчику должно быть легко и комфортно общаться с тамадой по телефону и при личной встрече.
  • Стоимость оказываемых тамадой услуг.
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