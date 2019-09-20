Курс доллара: рубль переключился на новую идею

Курс доллара в пятницу на открытии торгов продолжил снижение, теряя 12 копеек, - 63,85 руб., курс евро снизился на 3 копейки - до 70,60.

Российская валюта в четверг развернулась в сторону роста к доллару на фоне перефокусировки инвесторов с итогов заседания ФРС, на котором была снижена ставка, но при этом было просигнализировано о том, что Федрезерв пока не готов к дальнейшим шагам по смягчению политики. Внимание трейдеров снова приковано к развитию ситуации с торговыми отношениями США и Китая. И здесь появились небольшие подвижки - ожидается, что переговоры между странами будут возобновлены. Этого окащзалось достаточным для локальной поддержки рубля.

В то же время цены на нефть начали снова расти на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия вынуждена закупать топливо за рубежом, чтобы загрузить НПЗ. Очевидно, что восстановление мощностей займет у Эр-Рияда больше времени, чем обещалось ранее.