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Лавров рассказал о стремлении США вернуться к ядерным испытаниям

Москва, 20.09.2019

МИД России опубликовал сегодня статью главы ведомства Сергея Лаврова, в которой говорится, что США готовят медийную компанию по отказу в будущем по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министр считает, что данная позиция США ставит лишает будущего данный документ. Помимо этого Лавров ставит под сомнение существование Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Дипломат напомнил, что Вашингтон до сих пор не ответил на данный вопрос. В материала говорится и о рисках из-за «торпедирования» договора по ПРО, которые могут привести к новым ядерным испытаниям.

Лавров считает, что подобные действия разрушают всю сложившуюся систему «межгосударственных отношений в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями».

Дипломат напомнил в материале и о размещении оружия Вашингтоном в космосе, отвергая все договоренности по «мораторию на такую деятельность».

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