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Lexus LX - настоящее автомобильное искусство

Москва, 20.09.2019
Автомобили Lexus никогда не отличались скромностью, а флагманская модель LX тем более. Этот внедорожник один из немногих обладает прочной несущей рамой, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.
#PressRelease

Говорят, суши – это искусство продавать рис по цене красной рыбы. Вероятнее всего, эту фразу восприняли по-своему в главном офисе компании Toyota и решили продавать Land Cruiser 200 в несколько раз дороже. Для этого был полностью переработан экстерьер (за исключением дверных панелей), ярким элементом которого стала фирменная решетка радиатора с литерой L, за которую, собственно, многие люди и готовы платить внушительные суммы. Однако не все так однозначно. Lexus LX, хоть и построен на базе знаменитого Land Cruiser 200, все же является самобытным автомобилем со своим индивидуальным характером и неповторимым дизайном.

Премиум-класс на бездорожье?

Автомобили Lexus никогда не отличались скромностью, а флагманская модель LX тем более. Этот внедорожник один из немногих обладает прочной несущей рамой, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта. Благодаря интеллектуальной системе полного привода, а также дифференциалу повышенного трения TORSEN, автомобиль готов преодолевать любые трудности на бездорожье. К тому же гидропневматическая подвеска 4 Wheel-AHC автоматически определяет жесткость амортизаторов и в зависимости от дорожной обстановки меняет клиренс автомобиля. Однако Lexus LX создан не для внедорожных соревнований. Владеть таким автомобилем – значит, подчеркивать свой статус и положение в обществе. Кстати, нередко владельцы модели, заплатив за нее минимум 6 миллионов рублей (цена за базовую комплектацию), нанимают водителя и с комфортом разъезжают на диване второго ряда.

Пятизвёздочный отель на колесах

В салоне Lexus LX царит роскошь. Интерьер автомобиля выполнен из дорогих материалов и может похвастаться обилием электроники и современных систем, среди которых:

  • мультимедийно-навигационный центр с 12,3-дюймовым дисплеем;
  • 19-канальная аудиосистема Mark Levinson;
  • проекционный дисплей;
  • мониторы в подголовниках передних сидений;
  • четырехзонная система климат-контроля;
  • охлаждающий отсек для напитков.

Интересно, что регулировать температурные настройки, а также управлять мультимедийной системой могут и пассажиры второго ряда. Кстати, пассажирский диван в Lexus LX можно передвигать вдоль салона в диапазоне 89 миллиметров, обеспечивая тем самым максимум нужного пространства. Третий ряд сидений всегда можно сложить, увеличив полезный объем багажного отделения. Стоит отметить, что практически все элементы в Lexus LX, которые можно сложить или разложить, оснащены электроприводом, благодаря чему трансформацию в салоне можно осуществлять нажатием определенных кнопок.

В качестве силовых агрегатов для Lexus LX предлагаются бензиновый 369-сильный мотор, объемом 5,7 литра, и дизельный 4,5-литровый двигатель, развивающий мощность в 272 лошадиные силы. Мотор на легком топливе комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, тогда как дизельная версия внедорожника агрегатируется шестидиапазонным «автоматом».

Младшие братья Lexus LX

Для тех, кому сумма в шесть миллионов рублей кажется запредельной, компания Lexus готова предложить модели NX, RX, а также новинку UX – малолитражный роскошный кроссовер, представленный на Женевском автосалоне в прошлом году. Эти модели отличаются смелым (если не сказать дерзким) дизайном и больше подходят для молодого поколения. С первого взгляда может показаться, что все кроссоверы и внедорожники бренда объединяет только схожая форма решетки радиатора и передней оптики, а также богатое оснащение. Но это только «верхушка айсберга». Все модели Lexus – это, прежде всего, безупречное качество, высокая надежность и уверенность в каждой поездке, независимо от расстояния.

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