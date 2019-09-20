Минск упрощает визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия намерена упростить визовый режим со странами ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, ссылаясь на решение белорусского президента Александра Лукашенко.

Уточняется, что соответствующее решение будет принято 20 сентября. Нововведения будут приняты согласно подписанию соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

Консультации по данному вопросу проходят с лета 2014 года, сообщало ранее МВД Белоруссии. В ведомстве сообщили, что оба документа будут подписаны параллельно.

Ранее посол Евросоюза в Минске Андреа Викторин сообщила о том, что подписание документа запланировано на 2 февраля 2020 года. С этого момента вступают в силу поправки к европейскому визовому кодексу.

После вступления документа в силу взнос за шенгенскую визы вырастит на 20 евро, с 60 до 80 евро. Однако после упрощения визового режима, стоимость шенгена для белорусов может снизится до 35 евро.