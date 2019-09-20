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Переговоры в Брюсселе по газу: о чем можно договориться за 40 минут

Москва, 20.09.2019
Энергетики ЕС, России и Украины провели долгожданную трехстороннюю встречу для обсуждения поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему
#Газовый рынок ЕС
#Мир
#Экономика
  • Переговоры в Брюсселе по газу: о чем можно договориться за 40 минут

Внимание к трехсторонним переговорам между Россией, ЕС и Украиной по газу в Европе очень большое. Впереди зима

EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Не ударили по рукам

В Брюсселе 19 сентября прошли трехсторонние переговоры представителей России, Евросоюза и Украины, на которых обсуждалось продление контракта на транзит газа из РФ в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС). В общей сложности переговоры продолжались 40 минут, сообщил ТАСС. Как отметил российский глава Минэнерго Александр Новак, они были «конструктивными».

Кроме министра Новака, в переговорах принимали участие глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. Стороны договорились продолжить консультации по газу через месяц.

Конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы, но Александр Новак отметил, что российская сторона готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Москва также предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

В рамках встречи, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, стороны лишь подтвердили свою готовность идти по пути взвешенного диалога и тесного сотрудничества. В этих переговорах пока никто не остался в выигрыше, однако более ясными стали возможные сценарии развития ситуации. Их несколько.

Как-то не по-европейски вы себя ведете, товарищи

Если Украина успевает до нового года адаптировать собственную ГТС под третий энергопакет ЕС, то «Газпром» будет заключать новые договоренности уже по европейским правилам – а это гарантия европейцам, что перерыва в поставках топлива не произойдет, объясняет Александр Хохлов.

Если страна не успеет сертифицировать свою ГТС, то ей необходимо будет решать вопрос продления действующего контракта. При этом Украина будет настаивать на бронировании определенных объемов прокачки, газа а также на установлении срока не менее 10 лет, Россия же будет настаивать на краткосрочном варианте – с плавающими объемами прокачки, и наверняка попытается увязать в этот же контракт поставки газа для нужд Украины. Второй сценарий, считает эксперт, это для «Газпрома» дополнительный стресс, поскольку, если он будет настаивать на коротком сроке. на него окажут существенное давление с точки зрения надежности поставок.

Если говорить о прогнозах развития ситуации, то вероятность того, что Украина успеет до нового года отформатировать собственное законодательство под третий энергопакет очень мала, указывает Пахомов. Связано это в первую очередь с тем, что в опыте других европейских стран такого короткого срока сертификации операторов ГТС еще не было – как правило, у стран на это уходило от 3 до 5 лет.

То есть даже если Украине будут помогать опытные европейские специалисты, сделать это за 3-4 месяца практически невозможно. Так что наиболее вероятен второй вариант, где «Газпром» будет настаивать на краткосрочном контракте, а Украина, вкупе с поддержкой ЕС – на долгосрочном. «Газпром» в этом не заинтересован, и, между прочим, именно потому, что есть большой риск, что контракт будет заключен не по европейским нормам права. Российский же газовый монополист предпочел бы именно их.

Газовый олигополист

По мере строительства «потоков» «Газпром» будет гораздо увереннее в своем стремлении отказаться от транзита, даже не смотря на то что потребление газа в Европе может вырасти, продолжает тему директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Поэтому Украина пытается навязать 10-летний контракт, а «Газпром» — контракт на 1 год, и, скорее всего, компромисс будет достигнут где-то в районе 2-3 лет, с учетом более сильной позиции «Газпрома».

Возможно, говорит аналитик, полный отказ от транзита имеет еще большую экономическую целесообразность, если вспомнить пропажи газа, которые раньше имели место в украинской ГТС — это безвозвратные потери, с точки зрения рентабельности «Газпрома», и в своем стремлении накопить резервы перед сезоном, не исключено, что украинские газовики снова попадут в соблазн «остановить счетчик». Нужно учитывать и изношенность ГТС Украины, считает Дмитрий Жарский

«Потоки» Газпрома превращают рынок транспорта газа из полу-монополистического в олигополию, где страна-производитель газа может выбирать пути его передачи потребителю, и это совершенно новый рынок, в создание которого Россия вложила миллиарды долларов, и которому будут обеспечивать окупаемость на высшем политическом уровне.

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