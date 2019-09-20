Путин одобрил консолидацию региональных электросетей на базе «Россетей»

Оптимальная модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики была представлена генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым во время рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ижевск.

В субъекте всего за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, которые существенно повысили надёжность и эффективность электроснабжения. Благодаря консолидации региональных электросетевых активов на базе «Россетей» удалось реализовать социально значимые проекты на территории региона.

«Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», - подчеркнул Павел Ливинский.

из архива пресс-службы

Глава «Россетей» рассказал об успехах компании в регионе. Среди них пример цифровой трансформации компании – появление интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта. А также пилотный проект по объединению всего наружного освещения в электросетевой комплекс региона, что позволило существенно сэкономить потребление. «Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей», - отметил Ливинский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что сотрудничество с компанией «Россети» уже доказало свою эффективность. Так, на вырученные средства от продажи электросетей - 3,3 млрд рублей в Ижевске и Воткинске начали ремонтировать объекты социальной сферы, улучшили дорожно-уличное освещение, планируют реализовать региональный проект «Большой ремонт».

«Ближайшие планы: ремонт в 251 школе республики, в 253 детских садах, в 217 медицинских объектах, в 54 домах культуры, в 6 объектах социальной сферы, в 7 спортивных объектах, 5 библиотеках, 3 ветеринарных учреждениях, кроме того будут вложения средств по ряду направлений. Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Владимир Путин одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ. Эта программа включает создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.