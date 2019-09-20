Гисметео, прогноз погоды: синоптики сообщили крайне неприятные новости

В ближайшие выходные погода в Европейской части России существенно ухудшится. Уже сейчас, по сообщению Гисметео, ночными заморозками охвачена почти вся территория Северо-Западного округа. В Архангельской области температура понизилась до –5.

Фронт ночных заморозков достиг северных областей Центрального и Приволжского округов. В Ярославской и Кировской областях похолодало до –3.

Вслед за заморозками потянулись твердые осадки. Первый снег выпал в Мурманской и Архангельской областях. Местами сформировался небольшой временный снежный покров.

Увлекаемые северными ветрами на юг, все эти явления в предстоящие выходные распространятся на среднюю полосу.

Погода в Москве

В Москве среднесуточная температура продолжила понижение и подошла в пятницу к отметке +8, с которой включают центральное отопление.

А уже в воскресенье разыграется первый осенний шторм. Он будет связан с выходом волнового циклона с Норвежского моря. Активный вихрь стремительно пройдет по ныряющей траектории в непосредственной близости от Москвы и принесет осадки, сильный ветер и скачки атмосферного давления.

В столичном регионе и нескольких других субъектах Центральной России при этом введен оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно данным Гидрометцентра, для столичного региона предупреждение будет действовать с 01:00 до 07:00 субботы 21 сентября. Это связано с ночными заморозками до минус 2.

Предупреждение также распространяется на Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Смоленскую, Рязанскую и Тверскую области.

В ночь на 23 сентября в Москве ожидается небольшой снег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Отмечается, что снег будет нормальный, не «мокрый».

«В столичном регионе это 6-7 миллиметров снега... то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны», — сказал Тишковец.

Температура воздуха в столичном регионе в понедельник, 23 сентября, достигнет до +3℃, по области — от -1℃ до +4℃.

Погода на юге Европейской России

Жаркое лето к концу недели покинуло и южные районы Европейской России. В середине недели в регион распространилась прохладная воздушная масса с северо-запада, вследствие чего температура вернулась в рамки обычных сентябрьских значений: в Крыму было около +19, в Краcнодаре +21, в Ставрополе — всего +17. Островок лета (+25…+27) сохранялся в Дагестане, но в конце недели и здесь температура вряд ли превысит +20.

Сейчас западная часть региона находится под влиянием вторичного холодного фронта, который начал обостряться и заволнил. В субботу этот фронтальный раздел продолжит смещаться с запада на восток и изрядно ухудшит погоду в регионе. Его прохождение будут сопровождать дожди, в отдельных районах сильные, с грозами. В горах пройдет снег и мокрый снег. Ожидается сильный порывистый ветер, в некоторых районах — до 20–25 м/с. Температура понизится еще 2–4 градуса.

В воскресенье европейский антициклон улучшит погоду — дожди ожидаются лишь на севере территории, в Крыму и причерноморских районах преимущественно без осадков. Но ветреная погода в большинстве районов сохранится — в этом посодействует активный циклон с центром над Поволжьем.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается время осенних штормов. В субботу статистику сентябрьской непогоды пополнит активная фронтальная волна с Норвежского моря.Интенсивно углубляясь, в районе Ленинградской области она эволюционирует в молодой циклон. В Санкт-Петербурге ожидаются дождь, сильный ветер и резкие скачки атмосферного давления.

Продолжая смещаться на юго-восток, молодой циклон потянет за собой порцию еще более холодного воздуха с Баренцева моря. На севере и востоке Ленинградской области пройдут первые твердые осадки.

На выходных над Северной столицей нависнут плотные облака. Выходить на улицу жителям рекомендуют с зонтами и дождевиками, поскольку вероятность осадков будет высокой.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до отметки в 2 градуса тепла. Осадки, которые ожидаются в ночное время, приобретут форму мокрого снега. Днем в субботу будет не более 7-9 градусов со знаком «плюс».

Воскресенье будет менее дождливым – осадки обещают только в ночь с 21 на 22 сентября. Однако усилится западный ветер, местами он будет переходить в сильные порывы. Значение температуры воздуха в воскресенье останется на 7-9 градусах.