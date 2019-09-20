Вход/Регистрация Подписка

Гисметео, прогноз погоды: синоптики сообщили крайне неприятные новости

Москва, 20.09.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: синоптики сообщили крайне неприятные новости

Сергей Бобылев/ТАСС

В ближайшие выходные погода в Европейской части России существенно ухудшится. Уже сейчас, по сообщению Гисметео, ночными заморозками охвачена почти вся территория Северо-Западного округа. В Архангельской области температура понизилась до –5.

Фронт ночных заморозков достиг северных областей Центрального и Приволжского округов. В Ярославской и Кировской областях похолодало до –3.

Вслед за заморозками потянулись твердые осадки. Первый снег выпал в Мурманской и Архангельской областях. Местами сформировался небольшой временный снежный покров.

Увлекаемые северными ветрами на юг, все эти явления в предстоящие выходные распространятся на среднюю полосу.

Погода в Москве

В Москве среднесуточная температура продолжила понижение и подошла в пятницу к отметке +8, с которой включают центральное отопление.

А уже в воскресенье разыграется первый осенний шторм. Он будет связан с выходом волнового циклона с Норвежского моря.  Активный вихрь стремительно пройдет по ныряющей траектории в непосредственной близости от Москвы и принесет осадки, сильный ветер и скачки атмосферного давления.

В столичном регионе и нескольких других субъектах Центральной России при этом введен оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно данным Гидрометцентра, для столичного региона предупреждение будет действовать с 01:00 до 07:00 субботы 21 сентября. Это связано с ночными заморозками до минус 2.

Предупреждение также распространяется на Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Смоленскую, Рязанскую и Тверскую области.

В ночь на 23 сентября в Москве ожидается небольшой снег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Отмечается, что снег будет нормальный, не «мокрый».

«В столичном регионе это 6-7 миллиметров снега... то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны», — сказал Тишковец.

Температура воздуха в столичном регионе в понедельник, 23 сентября, достигнет до +3℃, по области — от -1℃ до +4℃.

Погода на юге Европейской России

Жаркое лето  к концу недели покинуло и южные районы Европейской России. В середине недели в регион распространилась прохладная воздушная масса с северо-запада, вследствие чего температура вернулась в рамки обычных сентябрьских значений: в Крыму было около +19, в Краcнодаре +21, в Ставрополе — всего +17. Островок лета (+25…+27) сохранялся в Дагестане, но в конце недели и здесь температура вряд ли превысит +20.

Сейчас западная часть региона находится под влиянием вторичного холодного фронта, который начал обостряться и заволнил. В субботу этот фронтальный раздел продолжит смещаться с запада на восток и изрядно ухудшит погоду в регионе. Его прохождение будут сопровождать дожди, в отдельных районах сильные, с грозами.  В горах пройдет снег и мокрый снег. Ожидается сильный порывистый ветер, в некоторых районах — до 20–25 м/с. Температура понизится еще 2–4 градуса. 

В воскресенье европейский антициклон улучшит погоду — дожди ожидаются лишь на севере территории, в Крыму и причерноморских районах преимущественно без осадков. Но ветреная погода в большинстве районов сохранится — в этом посодействует активный циклон с центром над Поволжьем.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается время осенних штормов. В субботу статистику сентябрьской непогоды пополнит активная фронтальная волна с Норвежского моря.Интенсивно углубляясь, в районе Ленинградской области она эволюционирует в молодой циклон. В Санкт-Петербурге ожидаются дождь, сильный ветер и резкие скачки атмосферного давления.

Продолжая смещаться на юго-восток, молодой циклон потянет за собой порцию еще более холодного воздуха с Баренцева моря. На севере и востоке Ленинградской области пройдут первые твердые осадки.

На выходных над Северной столицей нависнут плотные облака. Выходить на улицу жителям рекомендуют с зонтами и дождевиками, поскольку вероятность осадков будет высокой.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до отметки в 2 градуса тепла. Осадки, которые ожидаются в ночное время, приобретут форму мокрого снега. Днем в субботу будет не более 7-9 градусов со знаком «плюс».

Воскресенье будет менее дождливым – осадки обещают только в ночь с 21 на 22 сентября. Однако усилится западный ветер, местами он будет переходить в сильные порывы. Значение температуры воздуха в воскресенье останется на 7-9 градусах.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Отбирают налог
      Отмена налога на вмененный доход приведет к сокращению числа рабочих мест, повышению налоговой нагрузки на компании и возможному росту цен на 10–30 процентов
    2. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    3. Европа насытилась газом
      Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама