СМИ рассказали о продаже техники ФСБ на Avito

Старший техник академии ФСБ России Артур Хайруллин был приговорен военным судом Московского гарнизона к четырем годам колонии-поселения за продажу имущества академии на сайте бесплатных объявлений Avito, пишет «Коммерсантъ». Общий ущерб государству по оценке суда составил 7,27 млн руб.

Предыстория преступления началась в 2016 год, когда академия получила в свое распоряжение несколько новых помещений для размещения факультета. Подрядчик намеривался сдать аудитории с готовым ремонтом, мебелью и компьютерами, пишет СМИ

Ответственным за сохранность имущества и специальный пропускной режим был назначен Хайруллин, который сразу после вступления в должность разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры на сайте бесплатных объявлений, сообщает издание.

По данным следствия всего за год военный снял и продал 430 процессоров Intel по 14–15 тыс. руб. и 505 модулей по 1,5–2,5 тыс. руб. Свои действия он объяснил желанием разбогатеть. Накануне торжественного открытия факультета Хайруллин сам рассказал руководству о своих преступлениях.

Ввиду чистосердечного признания суд переквалифицировал статью обвинения с особо тяжкого преступления в средней тяжести.