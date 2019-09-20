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Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому

Москва, 20.09.2019
#Мир
  • Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому

Zuma\TASS

Эта неделя отметилась очередным громким скандалом в Вашингтоне, в центре которого вновь оказался Дональд Трамп. Американские законодатели подозревают президента Трампа в том, что он пообещал что-то иностранному лидеру. Washington Post и New York Times считают, что речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.

Таким образом, Украина оказалась в центре внимания американских политиков. Однако в нежелательном для Киева контексте. 

В Соединенных Штатах началась избирательная кампания. Кандидаты готовятся к выборам. Одним из важных элементов этой подготовки является сбор компромата на соперников. Главными претендентами на пост президента считаются Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден. Наиболее перспективное направление в области компромата против Байдена - его сомнительная деятельность, по мнению республиканцев и, конечно, Трампа, во время неоднократных поездок на Украину. Естественно детали этой деятельности очень пригодились бы Трампу в борьбе с главным конкурентом. Речь, в частности, идет о роли Джо Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, о чем, кстати, сам Байден написал в воспоминаниях. Правда, он не написал, что причиной увольнения стала не бездеятельность Шокина в борьбе с коррупцией, а расследование Генеральной прокуратурой неблаговидной деятельности сына бывшего вице-президента, Хантера Байдена, имевшего обширные интересы в газовом секторе Украины.

Об этом в четверг корреспондент CNN расспрашивал Руди Джулиани, личного адвоката Трампа. CNN интересовало, действительно ли Джулиани обсуждал с представителем Зеленского два важных для Трампа вопроса. Во-первых, адвокат мог беседовать по поручению, естественно, своего клиента, то есть Дональда Трампа, о том, как украинские власти вмешивались три года назад в президентские выборы в США, чтобы помешать Трампу стать президентом. Во-вторых, телевизионщиков интересовало, как Джо Байден вмешивался в расследование украинской прокуратуры деятельности Хантера Байдена.

Джулиани на прямые вопросы давал уклончивые и противоречивые ответы. Один раз он, к примеру, назвал смехотворным само предположение, что он мог просить украинское руководство расследовать Джо Байдена, но через какое-то время, очевидно забыв о своих же словах, заявил, что разговаривал о нем с представителем президента Зеленского и что гордится этим.

Что касается главного виновника скандала, то Дональд Трамп вчера обрушился на Washington Post и назвал статью в этом авторитетном издании, с которой и разгорелся скандал, очередным газетным фейком.

«Буквально каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранными лидерами,- написал он в Twitter,- я понимаю, что этот разговор слышат множество людей из самых разных американских ведомств, не говоря уже о таких же людях из другой страны… С учетом этого неужели находятся идиоты, которые считают, что я могу сказать что-то неподобающее в ходе такой «многосторонней» беседы. Естественно, я говорю и делаю только то, что идет на пользу США!»

Скандал вызвала августовская официальная жалоба одного из представителей спецслужб США, заподозрившего Трампа в том, что якобы пообещал что-то в ходе телефонного разговора некому иностранному лидеру. Эта информация была доведена до Конгресса.

Естественно, в Конгрессе, который в целом настроен против президента Трампа, не могли пропустить такой возможности попытаться еще раз начать процедуру импичмента, обвинив Трампа в разглашении государственных тайн. Конгрессмены потребовали разъяснений от Джозефа Магуайра, назначенного Трампом директором Национальной разведки вместо Дэна Коатса, с которым у него часто возникали споры и разногласия. Однако главный американский разведчик отказался делиться с Комитетом по разведке Палаты представителей информацией, полученной от представителя разведслужб, который и сообщил о своих подозрениях.

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