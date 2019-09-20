Судьба кредитов МВФ зависит от того, как Зеленский решит один «щекотливый» вопрос

Дальнейшее развитие экономики Украины во многом будет зависеть от отношений между Киевом и МВФ, который готов выделить такие необходимые для ее восстановления и развития кредиты. По мнению западных экспертов, решение МВФ по новым кредитам Украине будет приниматься с учетом того, как Киев решит вопрос с «Приват-банком», «жемчужиной» короны главного на данный момент украинского олигарха - Игоря Коломойского, национализированного в 2016 году Петром Порошенко, предшественником Зеленского.

Три года назад «Приват-банк», имевший тогда порядка 20 млн вкладчиков, был крупнейшим коммерческим банком на Украине. В 2016 году он был признан неплатежеспособным и национализирован государством.

Проверка выявила множество случаев «неосмотрительного кредитования». Центробанк считает, что 97% кредитов ушли компаниям главных акционеров: Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. МВФ, выделивший Украине кредитную линию в размере 17,5 млрд долларов, приветствовал национализацию.

В начале 2018 г. были обнародованы результаты расследования консалтинговой компании Kroll. Из них следовало, что перед национализацией «Приват-банка» в нем как минимум десятилетие, до декабря 2016 г., действовала мошенническая схема. Однако Коломойский с Боголюбовым отвергли все обвинения в свой адрес.

Споры между бывшими главными акционерами банка и правительством Украины тянутся с 2016 года. В общей сложности судам пришлось рассмотреть за это время порядка 600 исков. Правительство многократно пыталось вернуть убытки, которые понес банк при прежних владельцах. Коломойский и Боголюбов, в свою очередь, утверждали, что национализация была проведена под надуманными предлогами и незаконна.

Шансы на возврат «Приват-банка» прежним владельцам резко выросли в апреле этого года, когда украинский суд вынес решение о незаконности национализации. Между прочим, решение это было принято в последние дни правления президента Порошенко.

В ВМФ считают, что дальнейшая судьба «Приват-банка» станет чем-то вроде лакмусовой бумажки для оценки влияния олигарха Коломойского на политику правительства Украины.

Сейчас все следят за новым президентом Украины и за тем, будет ли президент Зеленский выполнять «советы» Игоря Коломойского, с которым его связывают деловые отношения.

Игоря Коломойского на Украине считают главным сторонником Зеленского, который помог ему победить Порошенко. Однако сам Владимир Зеленский много раз говорил, что он – самостоятельный политик и что на него никто не влияет.

Коломойский вернулся на Украину после двухлетнего отсутствия и чувствует себя при новой власти вполне комфортно. Он отрицает, что дает советы президенту. Их первая встреча после инаугурации Зеленского состоялась 10 сентября. Администрации президента пояснила, что речь на встрече шла о бизнес-климате на Украине и о ситуации в энергетическом секторе.

Игорь Коломойский, со своей стороны, также подтвердил журналистам, что не обсуждал с президентом судьбу «Приват-банка». Однако он многих удивил, намекнув, что при президенте Зеленском решение споров будет более справедливым, чем при Порошенко.

По словам премьер-министра Гончарука, никаких переговоров о дальнейшей судьбе «Приват-банка» сейчас не ведется. По мнению большинства западных наблюдателей, особенно, во многом судьба «Приват-банка» определит, кем будут считать Зеленского: самостоятельным президентом или президентом, подчиняющимся олигарху. Большинство считают, что, поддержав Игоря Коломойского в деле национализации «Приват-банка», Владимир Зеленский перечеркнет все свои достижения, достигнутые за недолгое правление.

Сейчас складывается впечатление, что судьба повернулась к Игорю Коломойскому. На следующий день после его встречи с президентом в главный офис «Приват-банка» нагрянула полиция и изъяла все документы. Сделано это, оказывается, в рамках дела о превышении полномочий рядом топ-менеджеров банка.

Валерия Гонтарева, сейчас живущая и преподающая в Лондоне, а в 2016 г. возглавлявшая украинский центробанк и принявшая решение о национализации «Приват-банка», заявила, что на нее оказывалось давление по этому вопросу. В августе в Лондоне ее сбила машина, а в сентябре на Украине сожгли автомобиль, принадлежавший ее родственнику. На этой неделе на Украине сгорел и ее дом. Причем, полиция подозревает поджог. Игорь Коломойский отрицает какую бы то ни было причастность к этим событиям.

Возня вокруг «Приват-банка» проходит одновременно с принятием МВФ решения о выделении Украине трехлетнего кредита в размере 5 млрд долларов. Любое решение об изменении решения о национализации «Приват-банка» поставит выделение кредита под угрозу.