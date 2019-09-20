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В каких случаях необходима консультация врача-нарколога

Москва, 20.09.2019
Нарколог – это врач, специализирующийся на решении проблем, связанных с зависимостью от различных химических субстанций, которые оказывают отравляющее воздействие на организм.
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Кроме того, он занимается также решением проблем, связанных с зависимостью от спиртного. Цель деятельности нарколога состоит в возвращении больного к привычному образу жизни путем полного избавления от пагубной зависимости.

Если страдающий зависимостью человек не в состоянии самостоятельно записаться на прием к наркологу, то его близкие могут вызвать этого специалиста на дом. Немногие больные самостоятельно принимают решение об обращении к наркологу для решения своих проблем. Чаще всего они попадают к нему на прием благодаря усилиям своих близких. Существует ряд симптомов, свидетельствующий о необходимости обращения за помощью к наркологу:

  • агрессивное поведение;
  • бледность кожи;
  • странные просьбы о деньгах;
  • внезапные перепады настроения;
  • суженные или расширенные зрачки;
  • ускоренная либо замедленная речь.

При наличии таких признаков у близкого человека нужно записать его на прием к наркологу. Подготовка больного к посещению врача не требуется. Единственное требование состоит в том, чтобы во время визита к наркологу он не находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Явные признаки зависимости (например, следы от уколов шприцем, трясущиеся руки) маскировать не нужно.

Во время визита нарколога на дом обычно он проводит беседу с пациентом для выяснения серьезности проблемы. Также он может исследовать реакцию зрачков больного на свет и предложить ему пройти определенные тесты. Если дело не касается наркологического скрининга, то сдавать какие-либо анализы больному с наркотической зависимостью не требуется. А вот пациенту, страдающему алкоголизмом, необходимо сдать анализы для выявления типа опьянения. Эта процедура проводится только в ходе лабораторных исследований.

После диагностики основных зависимостей нарколог приступает к их лечению. Однако он не во всех случаях может оказать полноценную медицинскую помощь, поскольку для этого больного необходимо поместить в стационар.

Вызов нарколога на дом представляет собой первый этап избавления от пагубного пристрастия к наркотикам или алкоголю. Эту услугу оказывают многие специализированные учреждения. Зачастую люди с зависимостью не хотят признавать ее наличие и отказываются от посещения нарколога. Поэтому визит нарколога на дом представляет собой мягкий способ побуждения больного к началу лечения без посещения медицинского учреждения.

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