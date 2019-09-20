В Калининграде ответили генералу США на планы по прорыву ПВО города

Учить историю и вспомнить, чем заканчиваются нападения на Россию посоветовал военным США губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В частности, это касается главнокомандующего Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяна, который накануне заявил о планах Пентагона по прорыву ПВО Калининграда в случае необходимости. При этом американский генерал сообщил, что в их военном ведомстве уже знают, как преодолеть оборону области.

Алиханов сообщил, что «многие люди, которые плохо учили историю, имели планы в отношении нашей страны».

«Вместо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», - сообщил глава региона. Алиханов пожелал военным США всегда помнить о российском историческом опыте.