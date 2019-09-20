В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

В России могут отменить ряд старейших профессиональных праздников, пишет «Комерсантъ».

Издание сообщает, что из-за возможной отмены постановления Совнаркома СССР может исчезнуть праздник День железнодорожника. Такая же участь может постигнуть праздник День радио, в случае отмены постановление Совмина СССР 1967 года. Из календаря праздников может исчезнуть профессиональный праздник авиаторов, - День воздушного флота.

Пересмотр нормативно-правовых актов, утверждающих те или иные праздники, пройдет в рамках так называемой регуляторной гильотины, сообщает издание.

Напомним, российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение 11 сентября по подготовке перечня устаревших актов СССР и РСФСР для их последующей отмены. Весь перечень будет готов к 15 ноября, до 10 октября профессиональные сообщества могут высказать свои пожелания и внести предложения по исключению некоторых актов и указов из перечня по отмене.