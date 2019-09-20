В Роструде назвали регионы России с самыми высокими зарплатами

Роструд назвал шесть российских регионов, в которых жители получают самые высокие зарплаты в стране, сообщает «Интерфакс». По данным ведомства самые высокие зарплаты в России у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

Сообщается, что в столичном регионе можно найти более восьми тысяч вакансий, предложенная зарплата по которым превышает 80 тысяч рублей.

В Красноярском крае такую зарплату предлагают семь тысяч работодателей и 2,5 в Якутии. Такие же деньги предлагаются 1,5 тысячи соискателей в ХМАО и ЯНАО. При этом в данных регионах не совпадают профессии, представителям которых готовы платить высокую зарплату.

В Москве и Петербурге работодатели готовы платить большие деньги специалистам в сферах информационных технологий, строительства, транспорта и продаж. В Якути и ЯНАО требуются профессионалы в области добывающей промышленности и медицины.

Ранее СМИ сообщили, что самую большую зарплату в России, выше 400 тысяч рублей, предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.