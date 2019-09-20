В США рассказали о планах удара по Калининграду

Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, Пентагон имеет план по преодолению системы противовоздушной обороны российского Калининграда. Военный заявил, что Вашингтон в состоянии «очень своевременно» дать ответ в случае проявления «агрессии» со стороны Москвы, пишет Breaking Defense. Он заверил также, что Пентагон продолжает «отрабатывать подобную схему».

«Если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы осуществить эти планы», - отметил военный. При этом Харригян не раскрыл детали, разработанного Пентагоном плана.

Издание сообщает, что по имеющимся сведениям план включает в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Москва неоднократно заявляла, что у России нет намерений ни на кого нападать. В МИД РФ уверены, что подобные планы существуют для оправдания размещения в близи российских границ все больше техники и батальонов.