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В США рассказали о планах удара по Калининграду

Москва, 20.09.2019

Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, Пентагон имеет план по преодолению системы противовоздушной обороны российского Калининграда. Военный заявил, что Вашингтон в состоянии «очень своевременно» дать ответ в случае проявления «агрессии» со стороны Москвы, пишет Breaking Defense. Он заверил также, что Пентагон продолжает «отрабатывать подобную схему».

«Если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы  осуществить эти планы»,  -  отметил военный. При этом Харригян не раскрыл детали, разработанного Пентагоном плана.

Издание сообщает, что по имеющимся сведениям план включает в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Москва неоднократно заявляла, что у России нет намерений ни на кого нападать. В МИД РФ уверены, что подобные планы существуют для оправдания размещения в близи российских границ все больше техники и батальонов.

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