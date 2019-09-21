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Чехлы для автомобиля: виды и особенности выбора

Москва, 21.09.2019
Чехлы не только защищают обшивку сидений в салоне автомобиля, но и выполняют ряд других полезных функций.
#PressRelease

Существуют следующие основные разновидности авточехлов:

  • Универсальные. Они подходят для любой марки и модели автомобиля, хорошо закрывают поверхность сидений и характеризуются прекрасной функциональностью. Основной недостаток универсальных авточехлов заключается в небогатом ассортименте. Они изготавливаются из небольшого количества видов тканей, да и цветовая гамма достаточно ограничена. Однако этот недостаток компенсируется доступной стоимостью, которая и обуславливает их популярность.
  • Модельные. Их делают только под заказ и под определенную модель автомобиля. В них имеются все отверстия и кармашки, предусмотренные в «родной» обшивке. Пошив модельных авточехлов производится с использованием уникальных технологий, благодаря чему достигается идеальная посадка, а сиденья полностью облегаются. После натягивания таких авточехлов создается впечатление, что сиденья покрыты заводской обшивкой. Главный недостаток модельных авточехлов состоит в том, что они изготавливаются для ограниченного количества моделей авто (самых популярных). Так что если машина не входит в данную категорию, поиск может оказаться проблематичным. Нужно также учитывать и то обстоятельство, что даже одинаковые модели авто, выпущенные в разные годы, зачастую оснащаются креслами разных форм и размеров. Выходом из положения является заказ индивидуального пошива, который делается после снятия мерок. Основное достоинство модельных авточехлов заключается в наличии возможности удовлетворить любые прихоти заказчика касательно формы, расцветок, наличия технологических кармашков и т. д. При желании можно оснастить чехол массажером для спины, системой подогрева, современной системой крепежей и другими полезными опциями. При пошиве чехлов под заказ никогда не появляется никаких проблем с ассортиментом. Автовладелец самостоятельно подбирает тип ткани, расцветки, рисунки и другие нюансы. Важно лишь, чтобы при их изготовлении были учтены особенности конструкции салона. Например, при наличии подушек безопасности в автомобиле в чехлах должны иметься специальные проемы.
  • Авточехлы в виде маек. Их преимущества состоят в универсальности и быстроте надевания и снятия. Чаще всего такие изделия изготавливают из хлопчатобумажного трикотажа. Главный недостаток «маек» заключается в недолговечности. Для решения этой проблемы можно приобрести авточехлы на специальных резинках из более плотной ткани. Они обеспечивают более продолжительный срок эксплуатации, но не закрывают углы сидений, вследствие чего те истираются.
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