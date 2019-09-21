Где дешевле взять кредит без справок? Битва банков за заемщиков!

Российское кредитование находится в благоприятном положении, кредиты постепенно дешевеют. Это обусловлено планомерным снижением ключевой ставки Центробанка, а также высокой конкуренцией среди банковских организаций. В ближайшие месяцы ожидается еще одно снижение кредитных ставок. Поэтому мы решили проследить за текущей ситуацией и узнать, в каком банке сейчас дешевле всего можно взять кредит наличными без справок.
ТОП-5 банков для самых дешевых кредитов
В нашем рейтинге вы точно найдете кредит без справок с самыми выгодными условиями. Оценка предложений проводилась в каталоге портала Bancrf.ru, там же взяты условия и требования банков Москвы.
- Хоум Кредит Банк. По программе «Кредит наличными» можно взять сумму до 1 000 0000 рублей на срок от 1 года до 5 лет под 7,9% годовых. Требования к заемщикам: возраст от 20 до 70 лет, наличие постоянной прописки и места работы (стаж не менее 3 месяцев).
- Совкомбанк. Кредитная программа «Мы сошли с ума» предусматривает одобрение кредита до 100 000 рублей на срок до 1 года по ставке 8,9%. В качестве заемщиков могут выступать россияне в возрасте от 20 до 85 лет. Кредит оформляется без залога и поручителей.
- Промтрансбанк. Кредитная программа банка «Классический 8,9» позволяет предусматривает получение суммы от 100 000 до 2 000 000 рублей под 8,9% годовых на срок от 3 до 5 лет. Минимальная процентная ставка действует в течение первых полугода, далее процент увеличивается до 17,9%. В качестве заемщиков могут выступать граждане РФ от 18 до 70 лет. Возможна аннуитетная или дифференцированная система расчетов.
- РайффайзенБанк. По кредиту «Персональный» потенциальные заемщики (возраст от 23 до 65 лет) могут оформить сумму в пределах от 90 000 до 2 000 000 рублей на срок от 12 до 60 месяцев под 9,99 процентов годовых. Кредит предоставляется на любые цели, комиссия за открытие и ведение кредитного счета не взимается.
- ПочтаБанк. Заемщики могут получить кредит на оплату обучения по целевой кредитной программе «Знание – сила». Условия кредитования: от 50 000 до 2 000 000 рублей на срок от 1 месяца до 12,5 лет под 9,9% годовых. Заемщиками могут стать юноши и девушки в возрасте от 18 лет. Для повышения размера максимальной суммы кредита рассматривается совокупный доход семьи.
Как правильно выбрать дешевый кредит
Чтобы оформить действительно выгодный кредит, нужно определиться с его основными параметрами:
- Процентная ставка. Наиболее важный критерий при определении размера переплаты за пользование заемными банковскими средствами. При подписании кредитного договора нужно обращать внимание по полную стоимость кредита, то есть сумму долга со всеми начисленными процентами, комиссиями. Важно учитывать, что реклама банковских услуг базируется на минимальных показателях, а при реальном расчете процентная ставка может вырасти на несколько пунктов. Окончательное решение банка по процентам зависит от персональных данных заемщика. На минимальную ставку могут рассчитывать граждане с идеальной кредитной историей, имеющие солидный трудовой стаж и постоянное место работы. Поэтому, если ваши персональные показатели кредитоспособности не идеальны, лучше обратить внимание на предложения с фиксированной процентной ставкой.
- Сумма. Размер кредитного долга должен соответствовать реальной потребности в деньгах. Нужно понимать, что чем больше оформляемая сумма кредита, тем больше у банка требований к обеспечению (залоговое имущества, привлечение, поручителей, созаемщиков).
- Валюта. Кредит лучше брать в рублях или в той валюте, в которой выплачивается заработная плата. Многие заемщики соблазняются низкими ставками по валютным займам, но такая сделка может превратиться в кабальный договор при очередном колебании валют.
- Срок кредитования. Любой кредит нужно погашать как можно быстрее. Чем меньше период действия займа, тем меньше переплата, но больше ежемесячный платеж. Определяясь, на какой срок взять деньги в банке, стоит учитывать свои реальные финансовые возможности, а также то, что периодический платеж не должен быть больше 30% от общего дохода.
- Схема расчетов. Для заемщиков более выгодна дифференцированная система, когда большую часть платежа составляет погашение основного долга, проценты начисляются на остаток задолженности. Но если оформлена крупная сумма, ежемесячный платеж может стать неподъемным и тогда лучше выбрать аннуитетную систему оплаты.
- Личное страхование. Является дополнительным расходом по кредиту, увеличивающим его стоимость, но снижает риски невыплаты долга при потере работы, внезапной болезни.