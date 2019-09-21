Где дешевле взять кредит без справок? Битва банков за заемщиков!

Российское кредитование находится в благоприятном положении, кредиты постепенно дешевеют. Это обусловлено планомерным снижением ключевой ставки Центробанка, а также высокой конкуренцией среди банковских организаций. В ближайшие месяцы ожидается еще одно снижение кредитных ставок. Поэтому мы решили проследить за текущей ситуацией и узнать, в каком банке сейчас дешевле всего можно взять кредит наличными без справок.

ТОП-5 банков для самых дешевых кредитов

В нашем рейтинге вы точно найдете кредит без справок с самыми выгодными условиями. Оценка предложений проводилась в каталоге портала Bancrf.ru, там же взяты условия и требования банков Москвы.

Хоум Кредит Банк. По программе «Кредит наличными» можно взять сумму до 1 000 0000 рублей на срок от 1 года до 5 лет под 7,9% годовых. Требования к заемщикам: возраст от 20 до 70 лет, наличие постоянной прописки и места работы (стаж не менее 3 месяцев). Совкомбанк. Кредитная программа «Мы сошли с ума» предусматривает одобрение кредита до 100 000 рублей на срок до 1 года по ставке 8,9%. В качестве заемщиков могут выступать россияне в возрасте от 20 до 85 лет. Кредит оформляется без залога и поручителей. Промтрансбанк. Кредитная программа банка «Классический 8,9» позволяет предусматривает получение суммы от 100 000 до 2 000 000 рублей под 8,9% годовых на срок от 3 до 5 лет. Минимальная процентная ставка действует в течение первых полугода, далее процент увеличивается до 17,9%. В качестве заемщиков могут выступать граждане РФ от 18 до 70 лет. Возможна аннуитетная или дифференцированная система расчетов. РайффайзенБанк. По кредиту «Персональный» потенциальные заемщики (возраст от 23 до 65 лет) могут оформить сумму в пределах от 90 000 до 2 000 000 рублей на срок от 12 до 60 месяцев под 9,99 процентов годовых. Кредит предоставляется на любые цели, комиссия за открытие и ведение кредитного счета не взимается. ПочтаБанк. Заемщики могут получить кредит на оплату обучения по целевой кредитной программе «Знание – сила». Условия кредитования: от 50 000 до 2 000 000 рублей на срок от 1 месяца до 12,5 лет под 9,9% годовых. Заемщиками могут стать юноши и девушки в возрасте от 18 лет. Для повышения размера максимальной суммы кредита рассматривается совокупный доход семьи.

Как правильно выбрать дешевый кредит

Чтобы оформить действительно выгодный кредит, нужно определиться с его основными параметрами: