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Как правильно выбирать ремкомплект для гидроцилиндров

Москва, 21.09.2019
При покупке запасных частей для специализированной техники нередко возникают вопросы, связанные с правильным выбором данных изделий. Это касается и ремонтных комплектов гидравлических цилиндров.
#PressRelease

Ремонтные комплекты требуются для обслуживания гидравлических цилиндров и применяются при их плановом ремонте либо при поломке всего механизма. Заблаговременное приобретение запасных частей позволяет ускорить восстановление техники. Ремонтные комплекты всегда должны быть в запасе.

Специализированная техника подвергается высоким нагрузкам, зачастую она эксплуатируется в сложных условиях. При этом наибольшей нагрузке подвергаются гидравлические цилиндры, которые нередко ломаются первыми, парализуя функционирование всей техники.

Если ремонтные комплекты были куплены заранее, то это позволит быстро выполнить ремонтные работы и вскоре продолжить эксплуатацию спецтехники. При выборе поставщика следует отдавать предпочтение тому, который вызывает наибольшее доверие к себе. Оптимальный вариант – дилеры производителей оригинальных запасных частей.

Оригинальные запасные части и ремкомплект HYVA имеют более высокую надежность и более продолжительный срок службы, чем аналоги. Стоимость таких изделий несколько выше, однако за улучшенные эксплуатационные характеристики не жалко и доплатить.

Опытные специалисты могут дать полезные рекомендации по поводу того, в каких ситуациях допустимо приобрести аналог, а когда целесообразнее купить оригинальное изделие.

При покупке запасных частей нужно уточнить у менеджера по продаже следующие моменты:

  • какой диаметр гильз и штока подходит для конкретной техники (можно сравнить их со старыми запчастями и самостоятельно);
  • целесообразно ли покупать оригинальные изделия.

У мастера, который будет выполнять ремонтные работы, можно уточнить следующие моменты:

  • существует ли способ восстановить сломавшиеся детали гидравлического цилиндра;
  • какой ремонтный комплект нужно купить.

Зачастую единственный выход состоит в демонтаже деталей, входящих в состав ремонтных комплектов для гидравлического цилиндра, и установке новых изделий. Их нужно подготовить в следующих случаях:

  • зрительно устанавливается износ рабочей поверхности;
  • протекает рабочая жидкость;
  • в рабочем ритме гидроцилиндра наблюдаются сбои;
  • уплотнители разгерметизированы;
  • имеются деформации;
  • сломан манжет;
  • работоспособность гидравлического цилиндра понижена или полностью отсутствует.
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