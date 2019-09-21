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Как выбрать грузовик для российских дорог

Москва, 21.09.2019
Состояние дорог в разных российских регионах различается. Поэтому данное обстоятельство приходится учитывать при выборе грузового автотранспорта.
#PressRelease

На федеральных трассах дорожные службы обычно регулярно осуществляют их осмотр, производят ямочный ремонт на участках с частичным износом и заменяют полностью износившиеся покрытия. Если большая часть маршрутов автотранспортных средств фирмы проходит в пределах этих автомагистралей, то проходимость грузовиков не играет особой роли. Для них вполне подойдут как грузовые автомобили российских и китайских производителей, так и грузовики, выпущенные американским автопромом. На федеральных автомагистралях могут использоваться без всяких оговорок самосвалы, седельные тягачи и другие разновидности грузового автотранспорта.

На региональных дорогах дело обстоит гораздо хуже, хотя дорожные службы и прилагают определенные усилия для поддержания покрытия в приемлемом состоянии, производят основной ремонт и решают серьезные проблемы. В том случае если на такие автотрассы приходится существенная часть маршрутов транспорта, нужно приобрести грузовые автомобили с усиленной подвеской у дилера Маз. Необходимо учитывать, что, хотя европейские авто и характеризуются высокой надежностью, в подобных условиях использования они подвергаются повышенным нагрузкам и изнашиваются довольно быстро.

Малозагруженные районные дороги зачастую пребывают в плохом состоянии. В ряде случаях на них полностью отсутствует твердое покрытие. Для обеспечения максимальной возможности езды по таким участкам необходимо выбирать грузовой автотранспорт с повышенной проходимостью. Использование усиленных мостов, полного привода и высокого клиренса в такой ситуации представляют собой необходимость, а не роскошь. В условиях Сибири, Крайнего Севера и подобных им малонаселенных регионов с суровым климатом многие участки дорог могут быть преодолены на грузовом автотранспорте лишь условно. Для осуществления перевозок грузов на них нужно использовать грузовики с максимальной проходимостью. Для успешного прохождения трассы надо снижать нагрузку на оси путем увеличения их числа, использовать широкие колеса, двигаться на умеренных скоростях. Большинство автомобилей, выпущенных в Европе, к таким условиям абсолютно не приспособлено. Для предотвращения нарушений режима перевозок грузов и дополнительных расходов нужно использовать только транспортные средства, разработанные с учетом особенностей северных регионов.

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