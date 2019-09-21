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Как выбрать мастеров для ремонта квартиры

Москва, 21.09.2019
Даже косметический ремонт квартиры связан с массой хлопот. Чтобы свести их к минимуму, нужно нанять грамотных и добросовестных специалистов.
#PressRelease

Выбор мастера по ремонту в Москве во многом зависит от того, какой именно ремонт производится. Возможны следующие варианты:

  • Для проведения простого косметического ремонта. При поиске специалиста для выполнения несложных работ целесообразно обратить внимание на универсалов. Стоимость их услуг обычно невысока, поклейку однотонных обоев или укладку простой  плитки они смогут сделать не хуже, чем узкие специалисты. Здесь определенную роль играет и фактор личной симпатии – заказчику нужно договориться с единственным исполнителем, и работу будет выполнять именно он, а не бригада под руководством прораба. Однако надо учитывать, что в этом случае ремонт может затянуться, поскольку в одиночку он проводится намного дольше. К тому же мастер может заболеть или сделать перерыв на несколько дней в связи со своими неотложными делами.
  • Для выполнения комплексного ремонта. Чтобы качественно сделать сложный ремонт, включающий в себя замену электропроводки, прокладку труб, укладку дорогой плитки и поклейку обоев со сложным рисунком, желательно воспользоваться услугами бригады узких специалистов под руководством прораба. Это будет стоить приблизительно на 10-30% больше, чем услуги мастера-универсала, зато и уровень профессионализма будет гораздо выше. Прораб с большим профессиональным опытом составит грамотную смету и подготовит производственный план, найдет сантехника и электрика с допуском к соответствующим работам, а также подыщет замену специалисту в случае его болезни. Выполнение работ будет осуществляться гораздо оперативнее, а дорогостоящие отделочные материалы не будут испорчены неграмотным обращением или использованием неподходящих для таких работ инструментов.
  • Для выполнения поэтапного ремонта. Этот вариант рассчитан на проведение серьезного ремонта, на который не хватает денег. Для решения данной проблемы без привлечения займа можно выполнять все необходимые работы поэтапно. В этом случае заказчик можете возложить на себя профессиональные обязанности бригадира, то есть нанимать самостоятельно разных специалистов и устанавливать последовательность выполняемых ими работ. При этом надо выбирать мастеров, следящих за внедрением новейших технологий и инновационных материалов, а также постоянно повышающих свой профессиональный уровень. Хорошие мастера должны иметь качественные инструменты, они не станут экономить на таких вещах.
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