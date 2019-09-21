Вход/Регистрация Подписка

Обзор китайских грузовых автомобилей

Москва, 21.09.2019
Среди всех действующих в настоящее время предприятий по производству грузовиков в Китае ведущее место занимают заводы, которые были построены десятки лет назад советскими специалистами и позднее прошли модернизацию под руководством японцев.
#PressRelease

В настоящее время в Россию поставляются трехтонные грузовые автомобили Janghuai Automobile Company (JAC), оснащенные дизельными моторами Dongfeng. Они изготавливаются по технологии Nissan. Стоимость этой техники у дилера Jac составляет $19-20 тыс., что заметно выше стоимости остальных китайских грузовиков.

Самые дешевые грузовые автомобили, выпускаемые в Китае, по своим характеристикам и стоимости похожи на "Газель" и "Валдай". Однако китайские грузовики являются более экономичными, что очень важно для потребителей. Вдобавок они обеспечивают большее удобство управления и эргономичность, чем российские аналоги. Для эксплуатации в городских условиях важную роль играет маневренность. Бескапотная компоновка китайских грузовиков обеспечивает им значительно меньшие габариты, чем у российских аналогов с такой же грузоподъемностью. Качество сборки китайских грузовых автомобилей не ниже, чем у российских грузовиков. Единственный минус состоит в невысоком качестве покраски, однако для рабочей техники данный фактор неважен. Возникновение проблем может быть обусловлено тем, что китайские грузовики пока не приспособлены к российским условиям эксплуатации. В Китае климат значительно мягче, поэтому большинство китайских грузовиков оснащено системой отопления, которая недостаточно эффективна для российской зимы. Срок эксплуатации аккумуляторов, которыми оборудована китайская техника, в российских условиях очень короток. Им требуются специальная защита и электрооборудование, что влечет за собой дополнительные расходы. Однако все эти недостатки несложно устранить в ходе предпродажной подготовки либо в процессе использования. Существует определенная вероятность возникновения сложностей с поставкой запчастей. Однако все китайские грузовики изготавливаются из одинаковых деталей, так что серьезных проблем здесь также не будет.

В настоящее время китайские грузовики характеризуются самым выгодным соотношением стоимости и качества среди всех представленных на российском рынке моделей данной техники. И если российские автопроизводители в срочном порядке не повысят качество сборки своих грузовиков и не начнут оснащать их современными дизельными моторами, то в скором времени они не выдержат конкуренции с китайскими автозаводами.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    2. Европа насытилась газом
      Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении
    3. Судьба кредитов МВФ зависит от того, как Зеленский решит один «щекотливый» вопрос
      По мнению западных СМИ, одним из критериев самостоятельности Владимира Зеленского как политика будет решение, которое примет украинское правительство относительно «Приват-банка»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама