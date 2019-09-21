Обзор китайских грузовых автомобилей

В настоящее время в Россию поставляются трехтонные грузовые автомобили Janghuai Automobile Company (JAC), оснащенные дизельными моторами Dongfeng. Они изготавливаются по технологии Nissan. Стоимость этой техники у дилера Jac составляет $19-20 тыс., что заметно выше стоимости остальных китайских грузовиков.

Самые дешевые грузовые автомобили, выпускаемые в Китае, по своим характеристикам и стоимости похожи на "Газель" и "Валдай". Однако китайские грузовики являются более экономичными, что очень важно для потребителей. Вдобавок они обеспечивают большее удобство управления и эргономичность, чем российские аналоги. Для эксплуатации в городских условиях важную роль играет маневренность. Бескапотная компоновка китайских грузовиков обеспечивает им значительно меньшие габариты, чем у российских аналогов с такой же грузоподъемностью. Качество сборки китайских грузовых автомобилей не ниже, чем у российских грузовиков. Единственный минус состоит в невысоком качестве покраски, однако для рабочей техники данный фактор неважен. Возникновение проблем может быть обусловлено тем, что китайские грузовики пока не приспособлены к российским условиям эксплуатации. В Китае климат значительно мягче, поэтому большинство китайских грузовиков оснащено системой отопления, которая недостаточно эффективна для российской зимы. Срок эксплуатации аккумуляторов, которыми оборудована китайская техника, в российских условиях очень короток. Им требуются специальная защита и электрооборудование, что влечет за собой дополнительные расходы. Однако все эти недостатки несложно устранить в ходе предпродажной подготовки либо в процессе использования. Существует определенная вероятность возникновения сложностей с поставкой запчастей. Однако все китайские грузовики изготавливаются из одинаковых деталей, так что серьезных проблем здесь также не будет.

В настоящее время китайские грузовики характеризуются самым выгодным соотношением стоимости и качества среди всех представленных на российском рынке моделей данной техники. И если российские автопроизводители в срочном порядке не повысят качество сборки своих грузовиков и не начнут оснащать их современными дизельными моторами, то в скором времени они не выдержат конкуренции с китайскими автозаводами.