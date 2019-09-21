Подкаст 39 недели. Сколько и куда сегодня инвестирует Россия?

Журнал Эксперт на прошлой неделе опубликовал второй в истории России рейтинг инвестиций в российскую экономику. В него вошли инвестиции 200 компаний – крупнейших инвесторов страны. Общий объем – 8 трлн рублей. Половина всех инвестиций страны. Основные направления инвестиций показывают, что через пять-десять лет Россия останется сырьевым придатком мира, но с более высокой степенью передела сырья, и будет обеспечена транспортной инфраструктурой для экспорта этих товаров по всему миру. Рост благосостояния населения остается под вопросом.

