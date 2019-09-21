Пуховое одеяло: преимущества, особенности выбора

Если вам предлагают купить пуховое одеяло по низкой цене, вероятно, что внутри окажется искусственный наполнитель. Почему же одеяло из пуха www.Sp007.ru предпочтительнее?

Преимущества одеяла из пуха

Тепло. Под таким изделием всегда комфортно за счет эффективной терморегуляции. В качестве наполнителя в основном используется утиный, гусиный или гагачий пух.

Легкость. Из-за малого веса (весит около килограмма) пуховое одеяло на человеке практически не ощущается.

Долговечность. Если правильно ухаживать за пуховым одеялом, оно прослужит 20 и более лет. Качественно сделанное изделие не утратит свой внешний вид и сохранит первоначальные свойства.

Простой уход. Такое одеяло требует деликатного и бережного обращения. Оно не предназначено для того, чтобы на нем долго лежали или сидели, иначе пух слежится и сомнется. Чтобы сохранить пушистость одеяла, его следует регулярно взбивать, проветривать.

Как выбрать наполнитель для пухового одеяла

Пуховое одеяло набивается одним из трех видов натурального пуха, которые отличаются тепловыми характеристиками, массой и ценой.

Утиный. Он достаточно тяжелый, дешевый и низкого качества, пушинки имеют жесткие оси. Его используют в качестве наполнителя в одеялах, которые стоят недорого.

Гусиный. У него малый вес, он более качественный, обладает хорошими тепловыми характеристиками. По качеству этот наполнитель принято делить на несколько градаций – европейский, мировой, швейцарский.

Гагачий. Высокая стоимость гагачьего пуха оправдана лучшими характеристиками по теплу.

Вам могут предложить одеяло из «лебяжьего» пуха. Это наполнитель синтетического происхождения, не самый теплый, но простой в уходе.

Выбирая одеяло из смеси пуха и пера, предпочтение нужно отдавать моделям, где пуха больше в пропорции.

Как выбрать пуховое одеяло

Ткань одеяла должна быть натуральной, что позволит изделию «дышать», а пух не будет высыпаться через волокна нити.

Наиболее распространены модели кассетного типа. В таком одеяле пух разложен в ячейках, что предупреждает скатывание наполнителя. Одеяло получается объемным, воздушным, оно долго служит. Выбирая такое изделие, ориентироваться нужно на среднюю температуру в помещении зимой.

А вот для детей нужно выбирать пуховое одеяло двух моделей – для лета и зимы. Они отличаются толщиной наполнителя. При желании вместо одеяла используют пуховый платок.