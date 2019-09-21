Топ-10 продуктов для здоровых зубов

Уход за зубами и гигиена полости рта в немалой степени связаны с питанием. Некоторые продукты больше других полезны для реминерализации зубов, например, сухофрукты и масличные семена. Другие же полезны для противодействия бактериям, которые могут вызвать разрушение зубов и гингивит.

Вот список 10 продуктов, которые должны быть включены в рацион для здоровой и красивой улыбки:

1. Миндаль

Миндаль является одним из лучших продуктов для сохранения здоровья зубов, так как он богат кальцием, фосфором, калием, магнием и цинком. Эти микроэлементы помогают реминерализовать зубы и защитить эмаль. Кроме миндаля кальцием также богаты бразильские орехи.

2. Яблоки

Яблоки полезны для здоровья зубов из-за хорошего содержания воды и волокон. Вода разбавляет натуральный сахар яблок и помогает стимулировать выработку слюны. А плотная мякоть помогает устранить остатки пищи между зубами и поддерживать гигиену ротовой полости.

3. Морковь

Морковь, а также сельдерей и огурцы являются хорошим выбором для сохранения здоровых зубов, особенно если их есть в сыром виде. Они богаты водой и помогают выработке слюны, а плотная мякоть способствует очистке межзубных промежутков и устранению бактерий.

4. Зеленый чай

Важно избегать газированных и сладких напитков и отдавать предпочтение простой воде или зеленому чаю, содержащему вещества, которые борются с воспалением и бактериальными инфекциями. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что регулярное употребление зеленого чая улучшает здоровье полости рта.

5. Грибы шиитаке

Грибы шиитаке считаются очень ценной пищей для здоровья. Они содержат натуральный сахар — лентинан , которому наука приписывает противораковые свойства. Это же вещество считается полезным для предотвращения гингивита, вызванного бактериями и разрушением зубов.

6. Изюм

Любители конфет могут попытаться заменить вредные сладости изюмом, чтобы защитить свои зубы. В отличие от конфет изюм богат полностью натуральным сахаром и содержит вещества, которые воздействуют на бактерии, вызывающие разрушение зубов. Изюм может стать частью здоровой диеты, которая исключает сладости в пользу натуральных продуктов.

7. Лук

С первого взгляда лук не кажется идеальной пищей для поддержания свежести дыхания, однако его употребление в сыром виде способствует мощной антибактериальной атаке, что является следствием естественной профилактики кариеса и проблем с деснами.

8. Клубника

Клубника полезна для зубов, так как богата витамином С и обладает вяжущими свойствами. Эта летняя ягода помогает устранить темные пятна на зубах, которые появляются из-за употребления чая, кофе или красного вина.

9. Кунжут

Как и сухофрукты, семена масличных культур также богаты кальцием. Среди них особенно следует отметить кунжут, а также семена подсолнечника и тыквы, которые должны быть включены в ваш ежедневный рацион.

10. Киви

В киви содержится самая высокая концентрация витамина С и этот фрукт менее кислый, чем цитрусовые. Из-за содержащейся во фруктах кислоты апельсиновый или грейпфрутовый соки рекомендуется пить через соломинку, чтобы не испортить зубную эмаль.