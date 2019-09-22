Гисметео, ужасающий прогноз погоды на осень: зима нечаянно нагрянет

Резкое похолодание, которое накрыло Русскую равнину, продержится в большинстве российских регионов, как минимум до конца сентября. После небольшой передышки, ожидаемой в начале октября, когда температурные показатели вернутся к климатической норме и даже выше, вновь наступит период заморозков, а кое-где и настоящей зимы со снегопадами. Она (зима), по прогнозу Гисметео, нагрянет очень стремительно и будет суровой, а не «европейской», как ранее прогнозировали синоптики.

Погода осенью в Сибири. Прогноз Гисметео

Как и полагается первыми на себе почувствуют наступление климатической зимы жители сибирских регионов страны. По прогнозу Гисметео, здесь уже в середине октября под влиянием арктического циклона, который смешается с влажным антициклоном из Атлантики, ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до минусовых показателей. В частности, в Красноярске, начиная с 17 октября зарядят сильные снегопады при дневной температуре минус 2-4, и ночной – минус 5-7.

Чуть позже придёт климатическая зима в Томск и Омск. Здесь по прогнозу Гисметео, столбики термометров начнут стремиться к отметке ниже нуля в конце октября. Зато уже в начале ноября могут ударить настоящие зимние морозы – днём термометры будут показывать минус 6-9, ночью 12-15 ниже нуля.

Также в ноябре сильно подморозит в Новосибирске. Согласно долгосрочному прогнозу Гисметео, в третьем по численности населения городе России, в период с 1 по 10 ноября ожидается днём минус 5-9, после полуночи – минус 13-15. Ещё холоднее станет ближе к середине последнего осеннего месяца. Синоптики прогнозируют минус 14-16 днём и до 25 градусов мороза в ночные часы.

В Якутии климатическая зима наступит примерно в 20-х числах октября. В этот период, по прогнозу Гисметео, прогнозируется сухая морозная погода с минус 8-10 в светлое время суток и до минус 15 – ночью. В ноябре же здесь уже будет не просто холодно, а очень холодно – метеорологи прогнозируют днём минус 26-30, а с наступлением темноты – минус 32-34.

Прогноз погоды от Гисметео на осень в Центральной России

Если погоду в Сибири этой осенью будут формировать циклоны, то на климатическую обстановку в Центральной России окажут влияние влажные антициклоны преимущественно из Атлантики. Поэтому в большинстве регионов Европейской части страны зима придёт с ледяными дождями, снегопадами и неприятными, пронизывающими ветрами.

При этом, по прогнозу Гисметео, первые признаки климатической зимы жители Центральной России почувствуют в начале ноября. Хотя уже в октябре и даже в сентябре столбики термометров будут опускаться до минусовых значений. В частности, в Калуге и Туле уже в ближайшие сутки после полуночи ожидается минус 1-3, дождь, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер. По-настоящему холодно станет в конце октября и в ноябре. Так, в Смоленске и Твери даже днём прогнозируются морозы до минус 6-7, после полуночи же может похолодать до минус 10.

Гисметео. Прогноз погоды на осень в СПб и Москве. Когда ударят первые морозы?

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где сегодня выпал град, тоже почувствуют дыхание зимы в этом месяце. В ночь на понедельник, в Северной столице столбики термометра опустится до минус 2-3. Немногим теплее будет и днём. Такая погода в городе на Неве продержится до конца месяца. В начале октября в СПб придёт небольшое потепление, однако оно будет совсем непродолжительным. Уже в конце первой декады второго осеннего месяца резко похолодает – днём до плюс 2, ночью до минус 5. В конце октября подморозит и днём – по прогнозу Гисметео, ожидается минус 3-5, после полуночи минус 7-8.

Дождь, переходящий в град, а местами в мокрый снег выпал сегодня и в некоторых районах московского региона. В частности, о граде рассказывают в соцсетях жители подмосковного города Клин. По прогнозу Гисметео, Москва и область на предстоящей неделе окажутся в зоне действия антициклона, который разгонит тучи. Однако, выглянувшее из-за облаков солнце, прогревать воздух практически не будет. И если в дневные часы ещё ожидается плюс 6-8, то после полуночи возможно похолодание до минусовой температуры.

При этом в Гидрометцентре прогнозируют снег в ночь на понедельник, 23 сентября. А вот первый, по-настоящему зимний снегопад выпадет в российской столице в ноябре. Метеорологи ожидают, что это произойдёт в середине последнего месяца календарной осени. Тогда же дневная температура станет стабильно морозной. Метеорологи прогнозируют, что примерно после 13-15 ноября в светлое время суток термометры будут показывать минут 2-4. А в конце месяца – минус 8-10. С декабря же столицу накроют трескучие морозы, поэтому ждать «европейскую» мягкую зиму, которую ранее прогнозировали синоптики, всё-таки не приходится.