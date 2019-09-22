Вход/Регистрация Подписка

Гисметео, ужасающий прогноз погоды на осень: зима нечаянно нагрянет

Москва, 22.09.2019
  • Гисметео, ужасающий прогноз погоды на осень: зима нечаянно нагрянет

Александр Щербак/ТАСС

Резкое похолодание, которое накрыло Русскую равнину, продержится в большинстве российских регионов, как минимум до конца сентября. После небольшой передышки, ожидаемой в начале октября, когда температурные показатели вернутся к климатической норме и даже выше, вновь наступит период заморозков, а кое-где и настоящей зимы со снегопадами. Она (зима), по прогнозу Гисметео, нагрянет очень стремительно и будет суровой, а не «европейской», как ранее прогнозировали синоптики.

Погода осенью в Сибири. Прогноз Гисметео

Как и полагается первыми на себе почувствуют наступление климатической зимы жители сибирских регионов страны. По прогнозу Гисметео, здесь уже в середине октября под влиянием арктического циклона, который смешается с влажным антициклоном из Атлантики, ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до минусовых показателей. В частности, в Красноярске, начиная с 17 октября зарядят сильные снегопады при дневной температуре минус 2-4, и ночной – минус 5-7.

Чуть позже придёт климатическая зима в Томск и Омск. Здесь по прогнозу Гисметео, столбики термометров начнут стремиться к отметке ниже нуля в конце октября. Зато уже в начале ноября могут ударить настоящие зимние морозы – днём термометры будут показывать минус 6-9, ночью 12-15 ниже нуля.

Также в ноябре сильно подморозит в Новосибирске. Согласно долгосрочному прогнозу Гисметео, в третьем по численности населения городе России, в период с 1 по 10 ноября ожидается днём минус 5-9, после полуночи – минус 13-15. Ещё холоднее станет ближе к середине последнего осеннего месяца. Синоптики прогнозируют минус 14-16 днём и до 25 градусов мороза в ночные часы.

В Якутии климатическая зима наступит примерно в 20-х числах октября. В этот период, по прогнозу Гисметео, прогнозируется сухая морозная погода с минус 8-10 в светлое время суток и до минус 15 – ночью. В ноябре же здесь уже будет не просто холодно, а очень холодно – метеорологи прогнозируют днём минус 26-30, а с наступлением темноты – минус 32-34.

Прогноз погоды от Гисметео на осень в Центральной России

Если погоду в Сибири этой осенью будут формировать циклоны, то на климатическую обстановку в Центральной России окажут влияние влажные антициклоны преимущественно из Атлантики. Поэтому в большинстве регионов Европейской части страны зима придёт с ледяными дождями, снегопадами и неприятными, пронизывающими ветрами.

При этом, по прогнозу Гисметео, первые признаки климатической зимы жители Центральной России почувствуют в начале ноября. Хотя уже в октябре и даже в сентябре столбики термометров будут опускаться до минусовых значений. В частности, в Калуге и Туле уже в ближайшие сутки после полуночи ожидается минус 1-3, дождь, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер. По-настоящему холодно станет в конце октября и в ноябре. Так, в Смоленске и Твери даже днём прогнозируются морозы до минус 6-7, после полуночи же может похолодать до минус 10.

Гисметео. Прогноз погоды на осень в СПб и Москве. Когда ударят первые морозы?

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где сегодня выпал град, тоже почувствуют дыхание зимы в этом месяце. В ночь на понедельник, в Северной столице столбики термометра опустится до минус 2-3. Немногим теплее будет и днём. Такая погода в городе на Неве продержится до конца месяца. В начале октября в СПб придёт небольшое потепление, однако оно будет совсем непродолжительным. Уже в конце первой декады второго осеннего месяца резко похолодает – днём до плюс 2, ночью до минус 5. В конце октября подморозит и днём – по прогнозу Гисметео, ожидается минус 3-5, после полуночи минус 7-8.  

Дождь, переходящий в град, а местами в мокрый снег выпал сегодня и в некоторых районах московского региона. В частности, о граде рассказывают в соцсетях жители подмосковного города Клин. По прогнозу Гисметео, Москва и область на предстоящей неделе окажутся в зоне действия антициклона, который разгонит тучи. Однако, выглянувшее из-за облаков солнце, прогревать воздух практически не будет. И если в дневные часы ещё ожидается плюс 6-8, то после полуночи возможно похолодание до минусовой температуры.

При этом в Гидрометцентре прогнозируют снег в ночь на понедельник, 23 сентября. А вот первый, по-настоящему зимний снегопад выпадет в российской столице в ноябре. Метеорологи ожидают, что это произойдёт в середине последнего месяца календарной осени. Тогда же дневная температура станет стабильно морозной. Метеорологи прогнозируют, что примерно после 13-15 ноября в светлое время суток термометры будут показывать минут 2-4. А в конце месяца – минус 8-10. С декабря же столицу накроют трескучие морозы, поэтому ждать «европейскую» мягкую зиму, которую ранее прогнозировали синоптики, всё-таки не приходится.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    2. Европа насытилась газом
      Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении
    3. Судьба кредитов МВФ зависит от того, как Зеленский решит один «щекотливый» вопрос
      По мнению западных СМИ, одним из критериев самостоятельности Владимира Зеленского как политика будет решение, которое примет украинское правительство относительно «Приват-банка»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама