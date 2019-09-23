Иностранцы выходят из рубля

Забрали валюту и ушли

Российские кредитные организации прибегают к расходованию своих валютных резервов, накопленных на зарубежных счетах, пришли к выводу в Райффайзенбанке. «Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало его ослабление в августе», — цитирует Finanz аналитика Райффайзена Дениса Порывая. По подсчетам специалистов банка, за последний месяц ликвидные активы российской банковской системы за рубежом, ее «подушка безопасности», сжались на 35%. Это стало результатом выхода иностранных инвесторов из рубля.

Чтобы покрыть отток валюты с рынка, банки вывели 5 млрд долларов с корсчетов у нерезидентов, а общие запасы свободной валюты сократили на 6,4 млрд долларов. На 1 сентября они составляли 12,1 млрд долларов – это сумма запасов ликвидных активов, превышающих обязательства перед клиентами, держащими деньги на расчетных счетах.

Рекордная с начала года распродажа сопровождалась массовой ликвидаций сделок кэрри-трейд на денежном рынке. Совокупная позиция зарубежных игроков на рынке валютных свопов сократилась практически до нуля. При этом по итогам месяца впервые с начала года нерезиденты стали чистыми продавцами российских гособлигаций — на 56 млрд рублей.

Многое нужно изменить

Тому, что российские финансовые организации сократили запас валюты более, чем на треть, предшествовала сложная экономическая ситуация на мировом рынке, вызванная обострением торгового конфликта США и Китая в конце июля, напоминает вице-президент РФИ банка Елена Чижевская. После неудачных торговых переговоров сначала рухнул курс юаня, а за ним – курсы валют развивающихся стран. Сложно пришлось российскому рублю, который перестали поддерживать нефтяные котировки. Цена за бочку марки Brent упала ниже 57-58 долларов с 64-65 долларов в июле.

И 5 млрд долларов компенсации, которые банки вывели с корсчетов у нерезидентов, не способны сдерживать ситуацию в полной мере, так как иностранные банки уже успели забрать более 220 млрд рублей. Для того чтобы сдержать падение российской валюты, средства, выведенные со счетов нерезидентов, были конвертированы в рубли, остановив дальнейший отток средств. В середине сентября выросли цены на нефть после атаки на заводы в Саудовской Аравии, укрепив позиции рубля.

По мнению эксперта, отток валюты из РФ не успеет оказать значительного влияния на курс рубля до конца года, поскольку наблюдаемые события являются вполне ожидаемым по двум причинам: на фоне шагов, предпринимаемыми правительством в сфере дедоларизации экономики, которая ведется с 2010 года. Кроме того, инвесторы вот уже несколько месяцев наблюдают, как регулятор повышает ставки за работу с долларом, а банки к тому же повышают комиссию за работу с евро.

Долгосрочные ожидания отказа от валюты уже были частично заложены в курсы, особенно после того, как Минфин сообщил о прекращении заимствованиях в долларах, напоминает Елена Чижевская. Для возврата валюты в банки, во-первых, нужно будет снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации, во-вторых, сократить разрыв в процентных ставках между странами эмитентами валют, в-третьих, изменить бюджетное правило в пользу более глубокой валютной интеграции экономики.

Позитивный отток

Отток валюты из банковской системы нельзя рассматривать исключительно как негатив, полагает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Скорее, это даже естественное следствие определённых позитивных явлений. Снижение инфляции и необходимость стимулирования экономического роста приводят к сокращению ключевой ставки ЦБ. В конце июля она была, как известно, снижена с 7,5% до 7,25%, а в начале сентября – до 7%. Это уменьшает и процент по гособлигациям, то есть бюджет платит меньше за привлечение средств, снижаются его расходы.

Но это сокращает привлекательность ОФЗ для нерезидентов-инвесторов в ОФЗ. Так, например, доходность 10-летних госбумаг с начала августа упала с 7,5% до 7% к сентябрю. Это в первую очередь и спровоцировало уход иностранных спекулянтов из ОФЗ. Они предпочли продавать российские бумаги и конвертировать полученные рубли в валюту, что и вызвало уход валюты со счетов в российских банках. Правда, немалое значение в этих процессах имели и августовские страхи увеличения напряженности на мировых финансовых рынках из-за «торговых войн», и на таком фоне снижение курса рубля в августе с 63,6 до 66,8

Пи этом значимой опасности для банковской системы и государства нет, повторяет аналитик. Скорее, происходит сокращение избытка, излишних запасов валюты в системе. Основное здесь то, что и после снижения таких запасов они у банков всё равно оставались на 12,1 млрд дол. выше, чем соответствующие обязательства перед клиентами – суммы на расчётных счетах. Таким образом, тенденция есть, но проблемы – нет. Тем более, что острота ситуации уже в сентябре ослабла, курс рубля вновь поднялся к 64 руб./дол.

Уменьшение привлекательности ОФЗ у нерезидентов может и продолжиться, поскольку ставка ЦБ снижена в начале сентября, а курс рубля вряд ли будет значимо повышаться в ближайшие месяцы, считает Марк Гойхман. Но в крайнем случае, если даже гипотетически исход нерезидентов из рублей и ОФЗ и отток валюты станут создавать опасность для того, чтобы расплатиться по валютным обязательствам, есть ещё сам ЦБ. Он вполне может, как делал не раз, предоставить банкам валютную ликвидность, например, по займам в рамках сделок РЕПО.