Дайте если не свободу, то хотя бы освобождение

Малый бизнес сократился на полмиллиона человек

Как заявил порталу «Вести.Финанс» аудитор Счетной палаты РФ Андрей Перчян», в России впервые на малое и среднее предпринимательство выделены значимые ресурсы — в среднем, в разы больше, чем выделялось на эти цели ранее. Крайне важно, чтобы эти вложения оправдались, но пока тенденция недостаточного развития этого сектора не переломлена, полагает аудитор.

Более того, по данным Счетной палаты, в этом году по сравнению с показателями прошлого года число работников в сфере малого и среднего бизнеса в России и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 500 тыс. человек. Притом что задачи поставлены очень серьезные. Треть ВВП в 2004 году должна быть внесена в общий ВВП этой категорией предприятий и 25 млн человек должны трудиться в секторе.

«И наверное, на сегодняшний день можно говорить, что на сегодняшний день инструментов недостаточно, что эффект пока не достигнут. Мы даем свои рекомендации, одна из главных тем, которыми занимается Минфин, – это доступность финансовых ресурсов сектору, но это не срабатывает. За прошедший год только 2% ресурсов были освоены на субсидирование процентных ставок малым предпринимателям. Значит, надо эти инструменты совершенствовать, искать новые. И все-таки принципиально важно добиться результата в этот период», – подчеркнул Андрей Перчян.

«Не могу согласиться со Счетной палатой в этом вопросе, – возражает Ирина Капитанова, член президиума «Опоры России». – Прежде всего, в формулировке вопроса. Малый бизнес не то, чтобы лежит, чтобы его поднимать. Проблема малого бизнеса в нашей стране в том, что люди не очень-то хотят им заниматься. А инструментов для этого на самом деле предостаточно. Да, есть сложности. Главная экономическая — дешевый кредит. Главная неэкономическая — возможный интерес к малому бизнесу, скажем так, иных государственных структур».

В остальном же, уверена эксперт, инструменты поддержки МСП у нас более чем эффективны. Проблема на самом деле в другом, говорит она. Абсолютное большинство людей, решивших заняться бизнесом, ни к какой госпомощи вообще не прибегают. Некоторые, потому что просто не знают о таковой, а некоторые, потому что не верят государству.

Здесь мы уходим в другую проблему — кадровую. Кто занимается пропагандой того, чтобы люди сами стали заниматься бизнесом? На местах это, как правило, местные министерства экономики. И вот у них как раз огромные сложности по организации диалога с собственным региональным бизнесом, констатирует Ирина Капитанова.

Цыплят по осени считают

Счетная палата обратила внимание на неэффективность определенных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, отмечает депутат Государственной думы РФ Виктор Зубарев. И учитывая, что к 2024 году перед нами стоит задача «нарастить» армию предпринимателей до 25 млн человек, игнорировать подобные сигналы было бы крайне непредусмотрительно. Как правило, жалобы бизнеса, в особенности малого, связаны с невозможностью получить кредиты.

У нас номинальная и реальная ставки существенно выше, чем в той же Европе, говорит депутат. И хотя по получению кредитов в рейтинге Doing Business Россия находится на 22-м месте, на руку нам больше играет скорость оформления, а не финансовая доступность. «Почти 85% отечественных компаний сегодня развиваются за счет собственных средств! Но я бы хотел обратить внимание на другой «недействующий» инструмент — бизнес-инкубаторы, которые мы начали развивать еще с 2005 года как ключевую инфраструктуру шанса для молодежи открыть свое дело», — говорит Виктор Зубарев.

Однако, продолжает он, к 2019 году пришли к тому, что даже точно не знаем, сколько их работает в стране. По разным оценкам, на территории России работают от 200 до 260 инкубаторов. Впрочем, нет и сводных федеральных данных о качестве их работы. Таким образом, две сотни специализированных сообществ, призванные помогать сегменту МСП, находятся то ли в автономии, то ли в изоляции. Они не выводят на рынок инновационный продукт, а весь их функционал зачастую сводится к дешевой аренде офисных помещений.

По бизнес-инкубаторам должны быть приняты не решения о консолидации или «перелицовке», а актуальные поправки к действующим законам или отдельное постановление, регламентирующее требования к ним и уточняющее их организационно-правовую форму. На данный момент нужна и инвентаризация действующих объединений, всех, от вузовских до частных, уверен Виктор Зубарев.

Идея на 10 миллионов

Счетная палата говорит очень осторожно и дипломатично: «недостаточно инструментов» для развития малого и среднего бизнеса, продолжает тему аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Тогда как если спросить среднего предпринимателя, он ответит по-другому: не создана среда. Государство сейчас в экономике занимает 70%, и его доля растет, малые и средние предприятия просто вытесняются с рынка госкорпорациями, особенно наглядно это видно в сельском хозяйстве.

В других отраслях действует сложная система административного, налогового, силового давления, которая делает задачу ведения малого предприятия, и без того сложную, сопряженной с риском полной потери имущества и даже свободы. Руководитель среднего и малого предприятия думает не о рентабельности или маркетинговой стратегии, а о защите своего бизнеса от поглощения, или от копирования бизнес-процессов. Он очень осторожно нанимает людей, потому что профессионалов сложно найти и сложно защититься от копирования твоего бизнеса этим профессионалом, просто нет юридических инструментов для такой защиты, они не работают.

Поэтому, уверен Алексей Антонов, сокращается численность рабочих мест в компаниях малого бизнеса, хотя они, действительно, могли бы стать той средой, где люди поднимают свой уровень жизни и свою производительность труда одновременно. Правда, критикуя, не стоит забывать и о хороших моментах: регистрация компании и ведение бухгалтерии сейчас в России — очень просты и элегантны, многие вещи делаются удаленно и очень быстро, в этих вопросах мы опережаем многие страны. Если дать малому бизнесу освобождение от налогов при неком лимите выручки, скажем, до 10 млн рублей в год, мы увидели бы по всей стране взрыв малого предпринимательства.

С этим, добавим, можно согласится, в том числе потому, что безналоговый режим решил бы, помимо финансовой, еще одну существенную проблему малого и среднего бизнеса, о которой все говорят, а именно проблему взаимодействия с государственными органами. Это было бы не полное решение, но в значительной мере снимающее остроту проблемы. Значительная и весьма болезненная часть необоснованных претензий госорганов к предпринимателям идет именно по налоговой линии. Нет налога — нет проблемы. Этот парафраз, право, звучит лучше оригинала.