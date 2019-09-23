На Украине возбуждено уголовное дело в отношении экс-спикера парламента

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное производство в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Парубий опубликовал в Facebook официальное уведомление ГБР об открытии производство «по факту создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса».

2 мая 2014 года сторонники киевского «Майдана» атаковали митинг «Антимайдана», в результате чего погибли 48 человек.