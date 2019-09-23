Вход/Регистрация Подписка

Курс евро обвалился на новостях из Германии

Москва, 23.09.2019
#Мир
  • Курс евро обвалился на новостях из Германии

EPA

В третьем квартале 2019 года немецкая экономика, скорее всего, сползет в рецессию, потому что, как подчеркивает IHS Markit, снижение производства усилится и достигнет в сентябре худшего с 2009 года уровня, а сектор оказания услуг потеряет инерцию роста». Год может запомниться еще и тем, что по его итогам рост экономики окажется нулевым.

Есть, конечно, немало и других показателей, позволяющих говорить о рецессии первой экономики Европы. Например, сводный индекс опустился до уровня, фиксировавшегося в октябре 2012 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) резко снизился в сентябре до 49,1 с 51,7 в августе. Причем, снижение оказалось даже сильнее, чем прогнозировали специалисты. Первое с апреля 2013 года снижение PMI ниже 50 особенно наглядно свидетельствует о том, что рецессия уже стучится в дверь.

Потеряла немецкая экономика и одну из главных опор своего роста – быстрое развитие сектора оказания услуг. Первый за 4,5 года спад среди вновь открывшихся предприятий свидетельствует о том, что спрос на услуги сектора в ФРГ уже начал ухудшаться.

На фоне новостей из Германии резко снижается евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся, кстати, в начале сентября. Сейчас представляется очень маловероятным его возвращение к привычным величинам в районе 1,1100-1,1120.

Причина предрецессионного состояния экономики ФРГ, естественно, не одна. Это и накапливание торговых противоречий между странами, и серьезные вызовы, перед которыми оказался немецкий автопром, и надвигающийся брексит и другие неблагоприятные события в глобальной экономике. Результатом такого стечения неблагоприятных обстоятельств стало самое сильное после 2009 года проседание первой европейской экономики.

Все больше сигналов, что спад в ориентированном на экспорт производстве распространяется и на остальную экономику. Достаточно привести рост числа рабочих мест, который резко замедлился после почти 6 лет непрерывного роста.

ЕЦБ в начале сентября уже сообщил о скором начале нового витка количественного смягчения для еврозоны. Давление на правительство Меркель с целью введения собственного пакета помощи возрастает, но Берлин пока все призывы о помощи игнорирует. Ангела Меркель в минувшую пятницу вновь пообещала придерживаться политики нулевого дефицита госбюджета несмотря на то, что несколькими часами ранее правительство объявило о выделении 54 млрд евро на исправление ситуации в борьбе с изменениями климата, которая в Германии тоже хромает.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    2. Европа насытилась газом
      Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении
    3. Судьба кредитов МВФ зависит от того, как Зеленский решит один «щекотливый» вопрос
      По мнению западных СМИ, одним из критериев самостоятельности Владимира Зеленского как политика будет решение, которое примет украинское правительство относительно «Приват-банка»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама