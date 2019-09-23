Курс евро обвалился на новостях из Германии

В третьем квартале 2019 года немецкая экономика, скорее всего, сползет в рецессию, потому что, как подчеркивает IHS Markit, снижение производства усилится и достигнет в сентябре худшего с 2009 года уровня, а сектор оказания услуг потеряет инерцию роста». Год может запомниться еще и тем, что по его итогам рост экономики окажется нулевым.

Есть, конечно, немало и других показателей, позволяющих говорить о рецессии первой экономики Европы. Например, сводный индекс опустился до уровня, фиксировавшегося в октябре 2012 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) резко снизился в сентябре до 49,1 с 51,7 в августе. Причем, снижение оказалось даже сильнее, чем прогнозировали специалисты. Первое с апреля 2013 года снижение PMI ниже 50 особенно наглядно свидетельствует о том, что рецессия уже стучится в дверь.

Потеряла немецкая экономика и одну из главных опор своего роста – быстрое развитие сектора оказания услуг. Первый за 4,5 года спад среди вновь открывшихся предприятий свидетельствует о том, что спрос на услуги сектора в ФРГ уже начал ухудшаться.

На фоне новостей из Германии резко снижается евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся, кстати, в начале сентября. Сейчас представляется очень маловероятным его возвращение к привычным величинам в районе 1,1100-1,1120.

Причина предрецессионного состояния экономики ФРГ, естественно, не одна. Это и накапливание торговых противоречий между странами, и серьезные вызовы, перед которыми оказался немецкий автопром, и надвигающийся брексит и другие неблагоприятные события в глобальной экономике. Результатом такого стечения неблагоприятных обстоятельств стало самое сильное после 2009 года проседание первой европейской экономики.

Все больше сигналов, что спад в ориентированном на экспорт производстве распространяется и на остальную экономику. Достаточно привести рост числа рабочих мест, который резко замедлился после почти 6 лет непрерывного роста.

ЕЦБ в начале сентября уже сообщил о скором начале нового витка количественного смягчения для еврозоны. Давление на правительство Меркель с целью введения собственного пакета помощи возрастает, но Берлин пока все призывы о помощи игнорирует. Ангела Меркель в минувшую пятницу вновь пообещала придерживаться политики нулевого дефицита госбюджета несмотря на то, что несколькими часами ранее правительство объявило о выделении 54 млрд евро на исправление ситуации в борьбе с изменениями климата, которая в Германии тоже хромает.