Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды

Погода продолжает преподносить очень неприятные сюрпризы жителям Русской равнины. Установившаяся в большинстве российских регионов холодная климатическая обстановка, по прогнозу Гисметео, будет сохраняться и в ближайшие 7 дней. При этом, как предупреждают синоптики, до конца сентября следует ожидать новых погодных сюрпризов.

Прогноз погоды на 7 дней в регионах Центрального федерального округа

Так, по прогнозу Гисметео, в период с 24 по 30 сентября холодная, пасмурная погода ожидается в регионах Центрального федерального округа. Например, в Ярославской области в ночь на вторник, 24 сентября столбики термометров опустятся до плюс 1, а из-за высокой влажности и осадков такая температура будет ощущаться, как минусовая. Прохладно и в дневные часы – до среды, 25 сентября градусники выше плюс 5 не покажут. Возможен ледяной дождь переходящий в мокрый снег и наоборот. Немного станет теплее ближе к концу недели. Благодаря фронту высокого атмосферного давления, которое подскочит до 760 мм ртутного столба, 28-30 сентября воздух прогреется днём до плюс 9-12, после полуночи до плюс 5-9.

Похожая погода до конца сентября ожидается в Калужской, Тульской и Рязанской областях. Здесь, правда, начало недели будет более прохладным чем у соседей из Ярославской области. Зато к последнему дню сентября синоптики обещают жителям этих регионов сюрприз, который на этот раз будет приятным – по прогнозу Гисметео, в понедельник, 30 сентября может распогодиться до плюс 13-15. При этом осадки разной интенсивности будут выпадать на протяжении всех 7 дней.

Нестабильно, с перепадами, но в основном холодно будет в городах Золотого кольца России. В Сергиевом Посаде и Переславле-Залесском средняя дневная температура воздуха в ближайшие 7 дней составит около плюс 9, ночная – примерно 4-5; в Ростове Великом, Суздале, Костроме, Иваново и Владимире – плюс 9-10 днём и плюс 6-7 ночью.

Погода на 7 дней в Поволжье. Прогноз Гисметео

По прогнозу Гисметео, прохладно почти всю последнюю неделю первого календарного месяца этой осени будет в Поволжье. В частности, 24-28 сентября в Ульяновской, Кировской и Нижегородской областях днём плюс 3-9, ночью – 1-5 выше нуля; в Пензенской и Оренбургской областях – плюс 7-9 (день) и от нуля до плюс 4 (ночь); в Самарской области – 8-9 (день) и плюс 3-5 (ночь); в Башкирии и Татарстане – плюс 5-7 (день) и плюс 1-3 (ночь); в Чувашии и Мордовии – плюс 5-8 (день) и плюс 2-4 (ночь); в Марий Эл и Удмуртии – плюс 4-6 (день) и плюс 1-3 (ночь).

При этом на всей территории Поволжья в этот период ожидаются осадки, местами снег и ледяной дождь. Немного теплее станет здесь в последний выходной месяца, а также в понедельник, 30 сентября. По прогнозу Гисметео, атлантический циклон не на долго изменить погодную обстановку в Поволжье – осадки прекратятся, а столбики термометров в светлое время суток поднимутся до 10-14 выше нуля.

Погода в Северо-Западном федеральном округе. Прогноз Гисметео на 7 дней

Холодно, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 7 дней будет в Северо-Западном федеральном округе. Так, в Сыктывкаре в первой половине этой недели будет пасмурно и ветрено, в ночные часы выпадет мокрый снег, а температура воздуха будет почти одинаковой, как в светлое и тёмное время суток – плюс 2-4. Начиная с пятницы, 27 сентября начнётся небольшое потепление и к последнему дню месяца в дневные часы погодные градусники будут показывать плюс 7-8, после полуночи плюс 3-5.

Примерно такая же погода ожидается в Ленинградской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Но в этих регионах к выходным станет теплее – по прогнозу Гисметео, местами воздух на солнце прогреется до плюс 9-13. Вполне комфортно станет и ночью – плюс 7-8.

А вот в Мурманске в период с 24 по 30 сентября будет холодно. Здесь, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 4-6 (день) и плюс 2-4 (ночь). Всё неделю будет идти небольшой дождь, а к концу месяца выпадет первый снег.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве

По прогнозу Гисметео, холодная погода сохранится в Москве до конца этого месяца. Во вторник, 24 сентября, в среду, 25 сентября и в четверг, 26 сентября днём ожидается плюс 6-8, местами осадки, в ночные часы при температуре плюс 2-4 местами выпадет мокрый снег, в некоторых районах Подмосковья после полуночи заморозки и сильный ветер с порывами до 17-20 метров в секунду.

В период с 27 по 30 сентября станет теплее. Так, в пятницу, субботу и воскресенье воздух может прогреться днём до плюс 12, в тёмное время суток до плюс 5-6. В последний день сентября, по прогнозу Гисметео, ожидается 13 градусов выше нуля. Такая температура продержится до середины следующей недели, а примерно с 3-4 октября в столичный регион придёт очередное похолодание с осадками в виде мокрого снега и ночными заморозками.

Потепление на несколько градусов ожидается только к концу следующей недели, сообщила синоптик. При этом показатель среднесуточной температуры будет на 4–5 градусов ниже климатической нормы.