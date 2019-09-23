Конгресс США угрожает снизить финансирование разведки из-за разговора Трампа с Зеленским

Из-за отказа предоставить в распоряжение Конгресса жалобу на содержание разговора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, представители демократической партии заявили о намерении урезать финансирование Национальной разведки. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN Адам Шифф, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса. Законодатель подтвердил, что в аппарате американской разведки отказались раскрыть жалобу.

Шифф напомнил, что согласно законодательству США подобные документы должны быть предоставлены для ознакомления в Конгресс. Однако от временного руководителя Нацразведки Джозефа Магуайра поступил запрет на передачу копии документа законодателям.

Шифф также сообщил, что у нацразведки есть запросы о финансировании, «которые не касаются напрямую национальной безопасности и которые Конгресс может не удовлетворять».