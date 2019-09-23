Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Курс доллара снижается на 8 копеек на открытии Московской биржи в понедельник - до 63,93 руб., евро теряет 7 копеек - 70,44 руб.

Тем временем, спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после 3 недель роста сократились на 15.6% до 23 551 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу (20 сентября) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 17 сентября. То есть, до объявления результата заседания ФРС США по ставкам, которое было озвучено 18 сентября.

При этом курс доллара снизился на 0,6% к рублю за прошедшую торговую неделю.

На этой неделе рубль поддержат налоговые выплаты (пик приходится на 25 сентября) и высокие цены на нефть. Важной для российской валюты остается и торговая повестка. Оптимизм инвесторов относительно переговоров США и Китая будет оказывать поддержку рублю.

По прогнозу руководителя группы аналитиков ЦАФТ Марка Гойхмана, наиболее вероятный диапазон изменения курса рубля в течение последней недели сентября находится в пределах 63-65 рублей за доллар и 69,8-72 рублей за евро.