Ликвидирована старейшая в мире туристическая компания

Ликвидирована старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook, передает РИА «Новости».

Прекращение работы компании произошло в принудительном порядке в ожидании возвращения в Британию своих клиентов, которое может стать крупнейшей в истории эвакуацией граждан Великобритании из-за рубежа в мирное время.

Сообщается, что в последнее время компания испытывала проблемы с обслуживанием кредитов. В попытках спасти ситуацию, руководство туркомпании обсуждало возможности реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group. Также предпринимались попытки решить кредиторами вопрос по ликвидации «дыры» в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, но, как сообщается, переговоры провалились из-за отсутствия единой позиции акционеров компании и новых кредиторов.

Как говорится в релизе компании, руководство пришло к выводу, что «нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу».