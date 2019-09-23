Лукашенко сообщил, что не будет выдавать деньги «под обещания»

Для получения господдержки белорусским предприятиям необходимо будет представить конкретные проекты с предполагаемыми результатами, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Под обещания» деньги выдаваться не будут, подытожил белорусский лидер.

«Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет», - цитирует президента Белинфо. Политик заявил белорусским производственникам, что он готов обсуждать «все предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси».

Лукашенко особо подчеркнул, что деньги на проекты будут выделяться под конкретные предложения и после тщательного расчета.

«Мы должны видеть четкий расчет. Мы должны видеть, когда вернутся эти деньги», - сообщил президент. Он обратил внимание, что если деньги, полученные под проект, планируют вернуть «через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет».