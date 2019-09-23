Первый российский банк присоединился к программе ООН по окружающей среде

Совкомбанк первым из российских банков подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI). Совместно с ним к программе присоединились еще 130 крупнейших мировых банков. Организации представили принципы 22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН.

«Принципы ответственной банковской деятельности» были разработаны группой из 30 ведущих банков в рамках партнерства с Финансовой инициативой ООН по окружающей среде. Их суть состоит в выстраивании бизнес-стратегии в соответствии с потребностями граждан, принципами Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, повышении позитивного влияния на окружающую среду и снижении негативного воздействия на природу. Участниками программы уже стали более 240 финансовых организаций по всему миру.

Как отметили в Совкомбанке, финансовая организация одной из первых на российском рынке внедрила в свою стратегию принципы охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. В дальнейшем банк намерен следовать передовой мировой практике в этой области и продвигать в стране.

«Для Совкомбанка краеугольным камнем дальнейшего развития является поддержание баланса между обеспечением стабильной доходности для акционеров, достойного уровня жизни для сотрудников, высокого качества услуг для клиентов и положительного влияния на общество в целом. Мы рады стать первым российским банком, присоединившимся к инициативе по внедрению Принципов ответственной банковской деятельности», - сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.