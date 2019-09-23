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Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

Москва, 23.09.2019

Российский президент Владимир Путин принял предложение правительства РФ о выделении средств на модернизацию вооруженных сил Абхазии, сообщает «Интерфакс». Соответствующее распоряжение публикует портал правовой информации.

В документе рекомендуется принять предложение «правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия».

От России соглашение по модернизации абхазской армии подпишет министерство обороны РФ. Произойдет это после окончательного урегулирования всех пунктов соглашения.

Напомним, предварительная договоренность по обновлению ВС Абхазии была достигнута в конце августа текущего года на встрече министра обороны Сергея Шойгу и его абхазского коллеги Мираба Кишмария.

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