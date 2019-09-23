Сладкий бизнес: производство полезных десертов

Герой этого выпуска — Марина Иванова, основательница кондитерской Burfee. Слово «бурфи» происходит от персидского слова «барф», в переводе на русский — «снег». Это название отсылает к цвету ее десертов, сделанных из вологодских молочных продуктов.

В своей кондитерской Марина большое внимание уделяет качеству составляющих. В основе десертов Burfee масло, а не «кондитерский жир», настоящие сливки, сметана, творог и молоко, а не их аналоги, Марина не использует никаких полуфабрикатов и химических добавок, только свежие и проверенные продукты, причем каждая конфета еще и изготавливается вручную. При изготовлении сладостей также используется кэроб (аналог какао), который практически не содержит холестерина и жиров, не обладает аллергенностью шоколада, и агар-агар (аналог желатина), который богат йодом, кальцием, железом и другими микроэлементами.

А все началось с того, что несколько лет назад Марина стала задумываться над тем, что мы едим, чем наполняем свою жизнь. И, бросив занятие кадастровой инженерией, она, как это обычно бывает, начала готовить для друзей и знакомых, а затем сарафанное радио сделало свое дело и хобби постепенно перешло в бизнес.

Сейчас 70% объема продаж происходит через кофейни Вологды, Череповца и Ярославля, остальные 30% приходятся на частных покупателей. Марина также занимается оформлением сладких столов на свадьбы и дни рождения.

О компании BURFEE

Основана в 2012 году.

Оборот в месяц — 400 тыс. рублей.

Маржинальность — 25%.

Штат — шесть человек.

Оптовая цена конфет — 40 руб./шт.

Предложения о сотрудничестве от компании BURFEE

Марина готова посодействовать открытию таких же кондитерских цехов по всей России.

Свои предложения о сотрудничестве с Мариной Ивановой присылайте на почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com