Трамп допускает возможность опубликования телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

«Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано» - сказал Трамп.

По информации американской газеты Washington Post, сотрудник разведки подал жалобу генеральному инспектору в связи с телефонным разговором Дональда Трампа с неким иностранным лидером. В комитете по разведке Конгресса США начали расследования по факту возможного давления Трампа на Зеленского в связи с просьбой президента США провести расследование о причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена к коррупции на Украине.