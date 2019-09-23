Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

Диетологи в рамках нового исследования изучали рацион долгожителей из разных стран мира. В ходе новой работы выяснилось, что люди, дожившие до 90 лет и более, включали в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, которые являются эффективным противодействием свободным радикалам.

Наиболее насыщенным в плане содержания антиоксидантов является зеленый чай, который можно и нужно пить каждый день, уверена диетолог Марият Мухина. Мнением она поделилась с aif.ru.

Врач подтвердила, что существует прямая взаимосвязь между продолжительностью жизни и включением некоторых продуктов в каждодневный рацион.

Кроме зеленого чая, в список продуктов долгожителя попали финики, в которых содержится 23 аминокислоты. На третьем месте облепиха. Ягода содержит большое количество ретинола. Также не стоит забывать о кисломолочных продуктах, чернике и помидорах, рассказала врач.