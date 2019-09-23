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Трамп поставил Зеленского перед сложным выбором

Москва, 23.09.2019
#Политика
  • Трамп поставил Зеленского перед сложным выбором

Sachs Ron/CNP/ABACA

Дональд Трамп, как и положено опытному пиарщику, сделал необходимую паузу и раскрыл, частично, конечно, содержание своего ставшего уже знаменитым телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля и оказавшегося в эпицентре громкого скандала в Америке. Причем, ранее он говорить о теме разговора отказывался.

Перед тем, как отправиться на встречу с индийским премьером Нарендрой Моди в Хьюстоне, он рассказал журналистам в Белом доме в воскресенье утром, что они с Зеленским в основном говорили о коррупции на Украине, в которой, по мнению Трампа, замешаны и вице-президент Байден с сыном. Трамп также выразил надежду, что «они» опубликуют распечатку того разговора.

«Этот разговор носил, по большей части, поздравительный характер и, в основном, был посвящен коррупции, всевозможной коррупции, которая имеет место. Он, в основном, был посвящен тому, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как [бывший] вице-президент Байден и его сын способствовали коррупции, которая уже есть на Украине», – сказал Трамп.

Конечно, интересно узнать подробности о том, что говорили президенты о коррупции на Украине и роли Байденов, но уже сейчас американские СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах, что Дональд Трамп просил украинского коллегу провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента. Проблемы коррупции на Украине, похоже, так сильно волнуют президента США, что он просил Зеленского о расследовании целых восемь раз!

Американские СМИ пишут, что Дональд Трамп якобы заявил Владимиру Зеленскому, что отношения между США и Украиной не улучшатся до тех пор, пока Зеленский не прикажет провести расследование Байденов.

Впрочем, прогнозировать результаты такого расследования трудно. Bloomberg в сентябре цитировал Генпрокурора Украины, заявившего, что доказательств нарушения закона бывшим вице-президентом или его сыном нет.

Джо Байден заявил журналистам в Айове, куда он приехал в ходе избирательной кампании, что никогда не говорил с сыном об его заграничном бизнесе. По мнению Трампа, бывший вице-президент лжет.

Речь идет об украинском периоде деятельности Хантера Байдена, который с 2014 по апрель этого года состоял в правлении украинской газовой компании. Буквально через считанные дни после того, как Хантер вошел в правление, Джо Байден, тогда работавший вице-президентом США, отправился на Украину и начал уговаривать украинское правительство  уменьшить зависимость страны от российского газа. Он предлагал взамен американский опыт и помощь в увеличении добычи газа на Украине собственными силами.

Противники Байдена считают, что США пытались открыть доступ к сланцевому газу на Украине, и обвиняют сына главного соперника Трампа на президентских выборах в конфликте интересов. Еще одно обвинение в адрес Байдена состоит в том, что он угрожал задержать или вовсе отменить выдачу Киеву кредита в размере миллиарда долларов, если не будет уволен украинский генпрокурор, вина которого заключалась, конечно, не в слабой борьбе с коррупцией, что было официальной причиной его увольнения, а в том, что он расследовал деятельность Хантера Байдена. В этом, к примеру, уверен личный адвокат Трампа Руди Джулиани, который по поручению клиента плотно занимается этим делом. Он неоднократно встречался с высокопоставленными украинскими чиновниками и уговаривал их расследовать Байденов.

«На самом деле,- написал Дональд Трамп в Twitter,- Хантер Трамп ездил по свету и получал огромные суммы денег от иностранных правительств и иностранных олигархов». Президент уверен, что сын бывшего вице-президента заработал на Украине и в Китае целое состояние, хотя абсолютно не разбирается ни в энергетике, ни в чем-то другом.

Интерес Конгресса к телефонному разговору Трампа с Зеленским спровоцировала жалоба одного из сотрудников спецслужб директору Национальной разведки Джозефу Магуайру, которого, кстати, президент в воскресенье похвалил. Закон требует, чтобы Магуайр в ответ на запрос конгрессменов в течение семи дней представил жалобу, но главный американский разведчик закон нарушил и жалобу показывать отказался, заявив, что ему необходимо проконсультироваться с Министерством юстиции. За эту неуступчивость, очевидно, главный американский разведчик и удостоился похвалы Трампа, назвавшего его «истинным джентльменом».

Демократы собираются добиваться выдачи жалобы через суд, а Адам Шифф, возглавляющий комитет Палаты представителей по делам разведки, предложил коллегам проголосовать за замораживание финансирования разведслужб, чтобы оказать давление на Магуайра.

Противники обвиняют Трампа в запугивании иностранного лидера и чуть ли не в государственной измене. Они намерены попытаться начать процедуру импичмента. Трамп, например, вполне мог что-то пообещать Зеленскому в обмен на расследование.

Сторонники президента Трампа считают, что нынешний скандал высосан из пальца и не имеет никаких перспектив.

«Мне кажется, что это очередная атака глубинного государства,- заявил сенатор Джош Хоули, один из главных сторонников президента в Конгрессе.- Мы видим, как эту администрацию снова и снова атакуют анонимные источники, которые прячутся глубоко внутри бюрократии».

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