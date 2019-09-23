В Германии рассказали о скорой смене курса Запада в отношении Украины

Германия устала от «украинской проблемы», да и в других странах ЕС наблюдается снижение накала «ругани в адрес РФ», заявил немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН.

По его словам, снижение уровня агрессии в российскую сторону, а также представления России в качестве страны – агрессора наблюдается даже среди германской политической элиты. Причиной данной смены курса является разочарование в политике Киева, который не в состоянии построить у себя «демократию» на «огромные» западные деньги, считает политолог.

«Украина только кормит Запад надеждами, что вот-вот мы станем демократами, или русофобией, что во всем виновата Россия», - рассказал Рар. Он также считает, что в Германии эту критику раскусили.

И хотя Ангела Меркель в любой ситуации встает на сторону Киева, придерживаясь общей европейской политике, но скоро Украина лишится и союзника в лице канцлера, уверен эксперт. Вызвано это общеевропейской сменой риторики в российский адрес.

Рар также уверен, что к подобным выводам приходят и в США, где начинают понимать, что действия Вашингтона на Украине не приносят плодов, а лишь раздражают Россию.