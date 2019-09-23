В Китае дали характеристику российскому ЗРК С-500

По мнению китайского издания Sina, российская система ПВО С-500 «Прометей» по своим характеристикам превосходят все имеющиеся системы противоракетной и противовоздушной обороны в мире.

СМИ отмечает, что установка с успехом может заменить своего предшественника ЗРК С-400. Авторы сообщает также, что по некоторым сведениям С-500 обладает способностью сбивать метеориты.

В публикации упоминается случай 2013 года с упавшим в районе Челябинска метеоритом диаметром около 20 метров. Тогда ученым удалось установить, что астрономическое тело передвигалось со скоростью 67600 километров в час, а в соцсетях России падение метеорита связали с «испытаниями новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила».

Напомним, в июне текущего года начался производственный этап создания С-500, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезова. Он подтвердил, что Россия не намерена продавать «Прометеи» «ни за какие деньги».