В Минфине рассказали о сокращении госслужащих

Начиная со следующего года Минфин начнет сокращать госслужащих в рамках реформы в сфере госуправления. Оставшимся чиновникам будет повышена зарплата, сообщила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По сообщению представительницы Минфина такой реформы не избежать, поскольку без нее зарплаты чиновников возможно только индексировать.

А для того, чтобы повысить заплату всему имеющемуся аппарату необходимо изыскать дополнительных 100 миллиардов рублей в год. Чиновница также сообщила, что экономия в данных условиях не является основной целью реформы.

«Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — цитирует РИА «Новости» Нестеренко.

Она рассказал, что сокращение чиновничьего аппарата будет проходить поэтапно. На первом этапе, который рассчитан на 2020 год, пройдет сокращение в аппаратах федеральных органов исполнительной власти на 10% . Территориальные чиновники будут сокращены для начала на 5% , в через год еще на 10%.

На втором этапе пройдет укрупнение территориальных органов министерств и ведомств, что также подразумевает сокращение численности чиновничьего аппарата.