В США пожаловались на действия российских военных в Черном море

Россия своими действиями блокирует учения НАТО в Черном море, заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня» американский генерал, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

Военный сообщил, что российские ВМС закрывают все проходы к учениям силам альянса сразу после объявления места проведения маневров.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность», - заявил Ходжес. Он также подтвердил, что именно поэтому так обеспокоены союзники США, в частности Румыния. Ходжес уверен, чтобы «получить больше возможностей альянсу необходимо наращивать силы в Черноморском регионе».

Напомним, в июле НАТО проводило учения в районе одесского побережья. В маневрах приняли участия военные США и их союзники из Европы. В России назвали подобные учения «опасной идеей».