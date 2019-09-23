Встреча в «нормандском формате» может состояться в сентябре

Помощник президента Украины Андрей Ермак, курирующий международные переговоры в офисе Зеленского, заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться уже в этом месяце. «Во время последнего разговора, который продолжался два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка (Генассамблеи ООН). Россия не дала подтверждения, но и не сказала «нет». Думаю, это может быть конец сентября - начало октября» - заявил Ермак в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Андрей Ермак совместно с главой МИД Украины Вадимом Пристайко представляет Киев на переговорах советников глав государств в «нормандской четверке».