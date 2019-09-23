Зеленский утвердил закон об импичменте президента страны

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил закон об импичменте президента страны, сообщает ТАСС. Законопроект, который инициировал Зеленский, был одобрен парламентом страны 10 сентября.

В документе говорится, что в случае одобрения большинством голосов членов парламента отстранения от должности президента страны, начнется процедура отстранения от должности лидера государства. В этих целях создается специальная временная комиссия для расследования ситуации, которая привела к импичменту. В комиссию входят согласно закону специальный прокурор и следователи, они в дальнейшем решают судьбу президента.

В случае выявления государственной измены или другого преступления со стороны главы государства приступают к процедуре снятия с должности главы государства. Окончательное решение остается за Конституционным и Верховным судами Украины.