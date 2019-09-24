Историческое решение Верховного суда Британии: Джонсон может уходить

Верховный суд Британии принял уникальное, историческое решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью, сообщает BBC. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв.

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

Председатель Верховного суда леди Хейл объявила в зале суда, что правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем ему понадобилось перед самым запланированным выходом страны из Евросоюза объявлять пророгацию на пять недель, когда нормальная продолжительность пророгации - несколько дней.

Поэтому все 11 судей коллегии единогласно решили, что пророгация была незаконной, и объявили ее юридически ничтожной.

Напомним, это решение также одобрила королева Великобритании Елизавета II.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, сообщает ТАСС.

"Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, "взвесить свою позицию" и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти", - сказал Корбин, выступая на съезде лейбористов в Брайтоне.

"Я призываю немедленно восстановить работу парламента", - добавил он. К отставке Джонсона также успели призвать представители других оппозиционных партий, в том числе Шотландской национальной партии и Партии "зеленых".



Фунт растет к доллару на 0.4% до 1.2482 против дневного диапазона 1.2414–1.2489.

«Я не уверен, что это и дальше следует считать нормальным временем. Невозможно преуменьшить значение последствий этого решения. Большинство комментаторов заявили, что решение будет максимум 8–3 против правительства. Напротив, это единодушное единогласное решение, которое отвергло почти каждый правительственный аргумент», — отмечает обозреватель Bloomberg в Лондоне Энтони Ааронс.



Теперь спикер должен принять решение о следующих шагах.

