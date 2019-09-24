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Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»

Москва, 24.09.2019
#Экономика
#Сергей Мануков
  • Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»

ТАСС

Управление по охране окружающей среды Дании (DEPA) дало окончательное добро на проект прокладки трубопровода «Балтийская труба» по территории королевства. При этом датские чиновники подчеркнули, что бессмысленно подавать апелляции. Рассматриваться они не будут, потому что решение, как говорится, окончательное и бесповоротное.

12 июля чиновники, отвечающие в Дании за охрану окружающей среды, выдали датской государственной энергетической компании Energinet и польской энергетической компании Gas-system положительные заключения по плану прокладки газопровода по территории северного королевства на участке между Балтийским и Северным морями. Затем Управление получило пять жалоб, внимательно рассмотрело их и отказалось удовлетворять.

«Балтийская труба» пройдет по территории Дании от Хауструп Стрэнд на западном побережье Ютландии к Факс Бэй на юге Зеландии. Для нового газопровода планируется расширить приемную станцию в Нибро и построить новую компрессорную станцию в Эвердрупе.

Главная цель «Балтийской трубы» – создать новый коридор для поставок газа на европейский газовый рынок. Новый газопровод свяжет норвежскую газовую сеть в Северном море с датской и польской сетями. Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши. Небольшой участок пройдет по эксклюзивной экономической зоне Швеции.

Газопровод «Балтийская труба» состоит из пяти элементов: соединения норвежской системы в Северном море с датской, сухопутного датского участка, строительства газовой компрессорной станции на датском острове Зеландия, морском участке между Данией и Польшей и соединения с польской газовой системой.

Ввод газопровода «Балтийская труба» намечен на октябрь 2022 года. В год по нему планируется прокачивать до 10 млрд кубометров норвежского газа.

«Балтийская труба» слишком мала для обеспечения «энергетической безопасности» Европы, поскольку по ней будет проходить в 11 раз меньше, чем по обеим ниткам «Северного потока». Тем не менее, поляки, которые позиционируют этот проект как альтернативу "Северному потоку-2" очень рады разрешению Копенгагена.

Варшава является одним из главных «противников» российского газа. Благодаря активности Варшавы и Киева в последний день лета было заключено тройственное соглашение между Польшей, Украиной и США о поставках американского сжиженного газа в Польшу и оттуда на Украину для снижения их зависимости от российского газа.

По газовому вопросу у Польши и США полное согласие. Президент Польши Анджей Дуда встретился на днях с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. В совместном заявлении вновь подчеркивается, что «Северный поток-2» представляет серьезную угрозу для безопасности Старого Света.

«Балтийская труба» будет связана с «Северным потоком» и в буквальном смысле этого слова – маршруты следования трубопроводов пересекаются. «Газпром», кстати, может отомстить противникам «Северного потока» и, в первую очередь, Польше и Дании, отказ которой давать разрешение на прокладку российской трубы в территориальных водах королевства вызовет задержку со строительством. Поскольку «Северный поток-2» проложен раньше норвежско-датско-польского коллеги, то строителям последнего понадобится разрешение «Газпрома».

Представители «Газпрома» пока разрешение Копенгагена на прокладку «Балтийского потока» не комментируют.

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