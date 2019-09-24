«Фантом» попадает в цель

Прорыва в оружейной отрасли стрелки-спортсмены и охотники ждали от отечественных производителей давно. Появление нового карабина —это не только продвижение вперед отечественной продукции и ее производителя Bespoke Gun, но и рывок для всего рынка, особенно в глазах иностранных покупателей российского оружия.

Разработкой занялась российская оружейная компания Bespoke Gun, которая заявила о себе на рынке сравнительно недавно, но уже заняла на нем прочные позиции, выпуская винтовки, карабины для охоты и спортивной стрельбы по индивидуальным проектам. Стрелковые комплексы производства компании используют профессиональные охотники, оружие приобретают спортсмены высокого уровня подготовки.

«Винтовки Bespoke Gun — продукт дорогостоящий, изготавливаются они сугубо под конкретного заказчика. У нас нет конвейерного или серийного производства, мы не продаем их через оружейные или охотничьи магазины. Купить ее можно только непосредственно у нас», — рассказал в интервью представитель компании.

Одна из наиболее известных винтовок бренда — Bastard. Калибр винтовки — 300 WSM, длина ствола — 16 дюймов при весе четыре килограмма. Эффективная дальность — до 1000 метров. Теперь же модельный ряд пополнился «Фантомом», который, как полагают в компании, «не просто новая модель, это следующий шаг в развитии Bespoke Gun». Кстати, в ближайший месяц компания анонсировала презентацию следующей модели «Фантом Тактика», созданной специально для высокоточной стрельбы на дальние дистанции.

Санкции толкают инновации

Идея собрать винтовку чемпионского уровня на собственной затворной группе родилась не вчера, но реализовать ее удалось только в 2019 году. Еще недавно, рассказывают в Bespoke Gun, создать штучную высокоточную винтовку такого качества в России было вполне возможно. Обычная практика топовых стрелков-высокоточников заключалась в том, чтобы взять самые лучшие решения от ведущих мировых производителей, соединить в стрелковый комплекс и настроить его. С вводом западных санкций в отношении России этот путь оказался закрыт.

Команда Bespoke Gun взяла на себя решение этой проблемы вопроса. В число разработчиков вошли создатели затворной группы, специалисты по металлам, а также создатели ложа, упаковки и т. д. Во время работы над проектом пришлось не просто повторить достижения европейской и американской конструкторской мысли. Необходимо было найти свой путь, что с успехом и получилось сделать благодаря изучению чертежей, истории, опыта, прототипов, а также обкатке карабина в реальных условиях.

из архива пресс-службы

Сложности проектирования были связаны и с налаживанием собственного выпуска карабина, поиском сырья, отладкой оборудования, прототипированием и тестированием опытных экземпляров. При этом в России сырье нужного качества найти не удалось. Впрочем, сложности с материалами для выпуска высокоточных винтовок в нашей стране существуют давно, так как основных производителей подобного этого оружия у нас крайне мало и все они очень молоды — созданы лишь в последние несколько лет.

Необычный «Фантом»

Главная особенность нового карабина — затворная группа и ствол из нержавеющей оружейной стали. «На предыдущих моделях мы использовали готовые элементы иностранного производства, а сейчас построили главный узел самостоятельно», — поясняют создатели «Фантома».

В основу разработки были положены достижения лучших мировых производителей. Работая над схемой запирания, российские оружейники детально изучали опыт английского семейства карабинов AW, конструктив затвора покажется знакомым владельцам финской TIKKA, а посадочное место под УСМ напомнит профессионалам схему американского Remington. «Потому что это классика, — улыбается разработчик, — к тому же спусковые механизмы у нашего карабина “Фантом” и их Remington оказались заменяемы, многим, кто готовит винтовку под себя, это на руку».

Охотничий карабин «Фантом» получился компактным. Имея затворную группу с тремя боевыми упорами, 16-дюймовым стволом, обеспечивающим начальную скорость пули 930 м/с, общую длину 985 мм, вес менее четырех килограммов, эффективную дальность 1000 метров и индивидуально изготовленный патрон, в руках профессионала он в состоянии обеспечить точность близкую к 0,1 МОА.

«Фантом» имеет необычный для оружейного мира внешний облик. В глаза сразу бросается граненая ложа, изготовленная из высококачественного карбона. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при производстве любых изделий, требующих легкости и высокой прочности. Одна из ошибок стрелков, приводящая к неточному выстрелу, — неправильное удержание карабина. Ложа спроектирована таким образом, что неправильно держать ее будет просто неудобно. Чтобы решить эту проблему, в создании этой детали принимали участие специалисты по биомеханике и эргономике.

Для максимального качества изделий и прецизионной сборки стрелкового комплекса вся работа происходит практически вручную. В компании внедрен очень строгий ОТК для контроля качества выпускаемой продукции. «Основой нашего подхода стала минимизация до уровня микрон всевозможных допусков, которые мы применяем при производстве», — говорят создатели.

Лучшие инженерные идеи принадлежат России

Несмотря на то что Bespoke Gun в массовых кругах не имеет такой славы, как всемирно известные винтовки концерна «Калашников», этот бренд уже известен в профессиональных кругах России и многих других стран. В этом году, к примеру, очень много положительных отзывов Bespoke Gun получил по результатам Кубка России в высокоточной стрельбе, где все первые места заняли стрелки именно с этой винтовкой.

За последние годы этот образец — один из лучших среди представленных российским производителем на зарубежных рынках, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Тем более что выхода такой новинки профессиональная отрасль ожидала давно, и, что самое главное, это оружие полностью себя оправдывает. По словам эксперта, вывод на рынок нового карабина от Bespoke Gun можно расценивать как уверенный шаг вперед для всей отечественной продукции, а сама компания фактически становится новым флагманом отрасли. В мире производителей оружия такого класса не много, и иностранные потребители, в отличие от обывателей, всегда высоко оценивают российскую продукцию.

Важно также отметить, продолжает Дмитрий Жарский, что новый образец от Bespoke Gun обладает уникальными возможностями и это выгодно отличает его от конкурентов. Кстати, обращает внимание эксперт, удобство оружия всегда было одним из главных причин победы отечественных стрелков в мировых первенствах и не только.